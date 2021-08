Fernando Carrasco dedicará su segundo single a su padre

Hace ahora más de un mes Fernando Carrasco 'Fernando de la Morena hijo' presentó en las redes sociales su primer single 'rEvolución'. Desde entonces, esta bulería, que cuenta además con la colaboración especial de Diego del Morao, Luis de Perikín, Juan Grande, Juan Diego Valencia y Ané Carrasco, la han visto ya casi diecisiete mil personas, una circunstancia "que sinceramente no me esperaba. La verdad es que he tenido mensajes desde muchos lugares felicitándome por este primer tema", asegura Fernando Carrasco.

El guitarrista reivindica con este trabajo "la evolución, y creo que la guitarra en Jerez se ha convertido en una especie de bandera", añade.

El single corresponde "a la nueva manera de hacer las cosas de hoy día, sacar un disco cuesta mucho dinero y luego es difícil moverlo, por eso, pienso que muchos artistas están optando por esta opción, la de ir sacando singles, y si la cosa va bien, al final terminará en disco".

Entretanto, el jerezano ha seguido trabajando en la elaboración de este proyecto, cuya segunda pieza será especial. Se trata de "un homenaje que quiero hacer a mi padre Fernando de la Morena. Hablé con Jesús Bola, que tenía grabadas muchas cosas en el estudio de cuando mi padre hizo aquel 'Jerez de la Morena'. Hay muchas cositas buenas y quiero fusionarlas con mi guitarra", reconoce.

Fernando confía en volver a meterse en el estudio "una vez que pase el verano, y a partir de ahí dar forma a este proyecto", recalca.

Mientras, y en lo que respecta al verano, no esconde su satisfacción "porque estoy trabajando mucho, tanto con mi grupo, 'Musho Gitano', como acompañando el cante. En las últimas semanas he estado con Montse Cortés y Manuel de Cantarote".