Flecha Valona, directos al corazón

Estábamos deseado que llegara el momento y por fin está aquí: el nuevo trabajo de Flecha Valona. Los jerezanos, liderados por el cantante, guitarrista y compositor Ezequiel Márquez, estrenan este viernes en plataformas su flamante larga duración, Los Días Pasarán (Esmerarte), del que ya habían avanzado aperitivos tan suculentos como Qué te puedo dar o El límite.

Un álbum -el primero en castellano para la banda- que no va a pasar desapercibido en los próximos meses, y promete marcar un antes y un después en la escena nacional. Para su grabación se tomaron como referencia 24 temas entre maquetas antiguas, nuevas y las canciones incluidas en el anterior EP del grupo, La capital, que ahora cobran nueva vida con la ayuda de la audacia del productor Juan de Dios, nominado en diversas ocasiones a los Grammy Latinos.

El propio Ezequiel explica cómo este trabajo es un buen resumen del momento que vivimos, en el que "el cambio es algo constante y como tal ocurrirá tarde o temprano con el tiempo, con los días. Venimos de pasar por algo impensable que, una vez terminado, cuando ya nos hemos adaptado, buscaremos una conclusión, un consuelo a por qué seguimos aquí".

En ese sentido aclara que Los Días Pasarán es una de esas conclusiones, "una apuesta por mirar hacia adelante, ser positivos a pesar de que las circunstancias no sean las óptimas o quizás no estemos acostumbrados a ellas. De aquí salen estos 10 temas, de muy diferente carácter pero con un denominador común: aportar, tanto musicalmente hablando, como de manera general en su mensaje”.

Ezequiel, en plena promoción, añade que desde la salida de La capital, "hemos ido subiendo peldaños, y más con la promoción que estamos teniendo con la apuesta de la nueva agencia. Confiamos en que las canciones de Los Días Pasarán conquisten los corazones". Pendientes de confirmar la gira de conciertos, hay que destacar que Esmerarte tiene también oficina en México, donde también están sonando mucho y tendrán más promoción.

Un trabajo forjado entre A Coruña, Madrid y Jerez de la Frontera durante los meses de abril de 2021 y febrero de 2022, y cuya grabación se ha llevado a cabo en el estudio Casadiós. Los fabulosos arreglos de guitarras se registraron en la ciudad norteamericana de Los Ángeles por Dave Levita, guitarrista titular de Alanis Morisette, entre otros proyectos, mientras que las baterías han corrido a cargo de Ezequiel Navas, batería principal de nombres tan destacados como Raphael o La Guardia, junto con José Bruno, baterista de Leiva.

Por su parte, la portada del disco es una fotografía analógica del artista y maestro del blanco y negro, Fran Núñez, mientras que el artwork del formato de vinilo lo ha realizado la diseñadora jerezana Dora Torralvo. Un auténtico dream team para un LP cuya versión física estará disponible a principios del próximo año en una preciosa edición de vinilo en color azul claro, acompañada de una tarjeta firmada por el mismo Ezequiel.

Hablamos de un LP totalmente exclusivo, de tirada limitada, que además incluirá un bonus track bautizado como Marionetas. No esperes más para asegurarte uno de sus ejemplares y accede ahora a la preventa a través de La Casa del Disco.

Flecha Valona es el proyecto personal de Ezequiel Márquez, responsable de esta banda gaditana que tan bien navega entre el power pop y el indie rock. Con un disco y un EP a sus espaldas, el grupo ya recibió el respaldo de gran parte de la prensa especializada.

Tras la gratísima sorpresa que supuso el citado La capital, un álbum radiantemente pop repleto de canciones fulgurantes como gemas, muchos esperábamos ansiosos el regreso de Flecha Valona. No olvidemos que la formación ha fichado recientemente por Esmerarte, una de las agencias más inquietas y prestigiosas de nuestra escena, y donde el trío jerezano comparte familia artística con nombres de la talla de Vetusta Morla, Carlos Sadness, Jenny and the Mexicats o Xoel López.