Ghouljaboy arranca con éxito en Jerez su gira 'Oh no Syzygy!'

Ghouljaboy, el proyecto personal e intransferible del músico jerezano Jorge Arroyo, arrancó con éxito en Jerez la gira de 'Oh no Syzygy!', su nuevo disco que incluye colaboraciones de lujo como las del norteamericano Dent May y el francés Myd.

En una Sala Paúl abarrotada, Ghouljaboy fue profeta en su tierra haciendo las delicias de sus seguidores, que vibraron con temas como 'Wanna save U!, 'Convict love hydrocell', 'Star collider' o 'Tornado!', entre otros.

El golden boy jerezano encara ahora la gira de 'Oh no Syzygy!', que le llevará consecutivamente a Sevilla, Donostia, Madrid, Zaragoza, Montreal, Ciudad de México, Cádiz, Valencia, Barcelona y Reus.