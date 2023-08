Hakuna Group Music, en el Tío Pepe Festival: "En la música católica se está produciendo una revolución, hay un efecto llamada"

Hakuna Group Music son la parte musical de la Fundación Hakuna. Acaban de regresar de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) de Lisboa y van a pasar por el Tío Pepe Festival de Jerez para dar fe de cómo reza la juventud católica a través de la música, petándolo en Spotify.

Nos entrevistamos con Maca y Alex. Ella se encarga de la relaciones externas y Alex es el gran coordinador musical de un grupo de música joven, porque sus componentes lo son, y porque también son recientes en el mercado musical.

¿Cuándo nace Hakuna?

Realmente nació en la JMJ de Río de Janeiro de 2013, pero ya antes era un grupo de amigos que en 2012 funcionaba, pero se lo empiezan a tomar en serio en 2013.

Hablando de seriedad. ¿Esto da para comer de ello?

Bueno, somos todos voluntarios, a parte cada uno tiene su trabajo... No vivimos de esto. Ojalá. El grupo de música se enmarca dentro de la Fundación Hakuna, que es la que da soporte a todas las actividades que se hacen en Hakuna, y una de ellas es la música. Así como que viva de la música de HGM es solo Alex, cuya misión principal es encargarse del grupo musical, y además participa de él.

Bueno en lo que se lee de vosotros aparece Alex como alma mater musical del grupo. ¿Alex compone las canciones?

No exactamente. Nosotros solemos decir que HGM es el grupo de música más grande el mundo porque no son solo unos pocos que forman un grupo, componen las canciones y van a los conciertos, sino que en cada ciudad en donde hay un grupo de Hakuna, hay un grupo de música y entonces las canciones las componen diversos autores, desde una universitaria de Madrid a otro de Valencia… Luego quien las interpreta es otro. Para nosotros las canciones son como oraciones que escribe cada uno. Son oraciones muy personales de cada uno: uno escribe una oración o le pone música una oración y la dona al grupo. Después se hacen los discos.

¿Y los derechos de autor qué se hace con ellos?

Bueno la propiedad intelectual es de cada compositor, pero se donan los derechos de explotación al grupo HGM.

¿Digamos entonces que es como un trabajo colaborativo?

Sí. Al final es como todo lo que se hace en Hakuna… Es todo como muy familiar o sea como que no hay tampoco ningún tipo de formalismo sino que todos somos parte de esto con independencia de dónde seas y todos como que vamos a lo mismo. No hay distinciones.

Como grupo fundamentalmente de jóvenes que sois, ¿qué opináis del ChatGPT como instrumento creativo?

Maca: Me parece una pregunta difícil pero a la vez muy fácil porque nosotros entendemos que nuestra música nace de experiencias vitales de un encuentro con Dios, es tan personal que el concepto de Inteligencia Artificial se contradice un poco en nuestro funcionar. Creo que las cosas que dice ChatGPT son veraces, pero no tienen por qué ser verdad en su esencia.

Alex: Es mucho más verdad describir tu experiencia vital, lo que has vivido en un determinado momento, y que luego si lo quieres hacer canción, pues lo haces con un papel y un boli o sentado en tu jardín o como te sea más fácil. Si en algún momento necesitas a lo mejor preguntarle a ChatGPT que te dé sinónimos de una palabra para que encaje mejor, pues estaría genial, pero lo que es la esencia de lo que tú quieres decir pienso que es mucho más fácil hacerlo verdadero, fiel a lo que quieres decir si lo haces tú solito.

Explicadme cómo se puede introducir el 'autotune' en un coro de iglesia

Maca: Pues no tenemos ni idea, porque como no le hemos hecho nunca...

Alex: Bueno, yo creo que depende un poco del estilo de música que hagas. En el caso de HGM, como son muchos compositores y cada uno lo hace a su manera, pues no lo hemos visto necesario, ni que aporte nada. Hacemos las canciones, se graban y no le ponemos autotune, aunque en otros estilos de música la gente lo haga y quede bien.

Maca: También pasa un poco como con el ChtGPT que al final le quitas la verdad, la esencia de una voz...

¿Qué opináis de cantantes como Rosalía?

Maca: En el plano personal, yo como Maca, me flipa Rosalía. En el plano de HGM, como ya te digo que somos el grupo de música más grande del mundo, pues cada uno tendrá su propia opinión...

Alex: A mí personalmente me gusta Rosalía y hay algunas canciones que me gustan un montón, como la que hace sobre un poema de San Juan de la Cruz que me parece que es brutal y me encanta. Luego hay otras que personalmente no me gustan, pero también personalmente hay canciones hechas con mucha sensibilidad y que tienen mucho que decir...

Es inevitable que los sentimientos surjan cuando uno se ve en las listas de los temas más escuchados en España, como es el caso de vuestro trabajo ‘Qaos’. ¿Cómo lleváis eso estar entre los más virales de este país?

Maca: Pues creo que fue una sorpresa súper bonita pero muy inesperado y como un poco shock, pero a la vez muy contentos de que al final canciones como las nuestras que apelan al sentido de la vida, a tu relación con Dios o al amor o la belleza, pues me da mucha alegría ver lo que ha pasado.

Alex: Fue una sorpresa enorme pero muy grata y que nos encanta, sobre todo porque la gente está escuchando nuestras canciones, que a lo mejor son un poco diferentes, pero que a la vez indica que a la gente le gusta nuestro estilo.

Maca: Por ejemplo la canción que más lo petó en su momento, que fue ‘Huracán’, creo que no es por casualidad que sea esa canción. Es muy verdad, pues es una chica que se hace muchas preguntas sobre su vida. Y porque si te asomas al abismo, a veces entras en la desesperación de decir: si Dios existe ¿dónde está? Es muy difícil que no te identifiques con eso en algún momento de tu vida, porque son preguntas que el hombre se hace a lo largo de su vida.

Lo que decís de transfigurar la realidad es un concepto muy profundo… ¿Qué ocurre con los sentimientos que os están produciendo esto de llegar al número uno? ¿Va a transfigurar vuestras propias vidas el éxito?

Alex: Creo que en la situación nuestra de cómo es nuestro grupo HGM lleva a que no se nos suba la cabeza porque, por ejemplo la canción ‘Huracán’ la escribió una persona pero que cedió su canción al grupo. Y porque es un grupo de muchísima gente y entonces vas a estar encantado de que se escuche una canción en la que a lo mejor has ayudado y que la has cantado pero luego es muy fácil llegar a ese sentimiento de que la canción no es tuya y vivirlo con una gran humildad. Esto ayuda a que no se te suba a la cabeza yo creo.

Maca: Además para HGM lo de menos es subirse a un escenario. Porque HGM es un es un grupo de música de adoración eucarística o sea el momento culmen de HGM como grupo es cuando cada semana se pone delante de la Eucaristía en una hora santa y se rezan las canciones. No estás haciendo un ‘hit’ a pesar de que a la gente le llama la atención que en los conciertos todo el mundo se sabe todas las canciones... Y eso es porque cada semana se cantan en las horas santas, en la Eucaristía y entonces hay un montón de jóvenes que se saben las canciones porque los que van a Hakuna las escuchan cada semana. Esto también te coloca correctamente tanto dentro del grupo, como como miembro de HGM. Pero el éxito se lo atribuimos a Dios.

Además de la gran inspiración católica de vuestras letras, ¿musicalmente tenéis algún referente?

Tenemos muchos referentes porque el grupo es así. A unos les gusta Club del Río, a otros Salvador Sobral, Leyva, los Beatles, etc. Hay muchos compositores dentro de HGM y cada uno tiene sus preferencias. Hay muchos estilos porque cada compositor saca sus referencias de algún lado...

¿Quién es y qué representa don Josepe para Hakuna?

Fue el sacerdote que acompañó a estos jóvenes a la JMJ de Río de Janeiro. Además es muy importante para HGM ya que por inspiración del Espíritu Santo muchas de las letras del grupo son de don Josepe, aunque él confiesa que es malísimo como músico, pero que siempre confió mucho en los jóvenes que hacían la música. La figura de contar con un sacerdote nos enriquece mucho a la hora de hacer las letras.

Después de muchos años en que la Iglesia no innovaba en música, de repente aparece Hakuna y lo peta en Spotify. ¿Me lo podéis explicar?

Mira lo que diría yo es que me parece lo más natural del mundo que siempre la Iglesia haya estado ligada a la música, porque la música es como un medio casi sobrenatural para expresar cosas que uno no consigue abarcar como: el Misterio, Dios, la verdad, la vida o sea, todo lo que lo que tu cabeza no abarca y que no eres capaz de expresar de otra manera pues con la música sí, porque no se limitan las palabras que pones.

Es un medio que es muy natural que yo creo que todas las personas lo tenemos dentro y al escuchar una canción recibes una verdad, un sentimiento que de otra manera no podrías recibir. Al ser una cosa tan esencial de la relación con Dios por eso la Iglesia la ha tenido siempre tan presente en la liturgia. Sin embargo HGM no ha hecho nada nuevo. Tal vez lo que sí hacía falta es que los jóvenes que vivimos nuestra fe tuviéramos la valentía de sacarlo adelante.

En HGM nunca hemos sido conscientes de que lo que estábamos haciendo estaba marcando un hito ni nada. Estamos reconociendo que en la música católica se está produciendo una revolución y que hay un efecto llamada pues hay otros grupos que también lo están haciendo muy bien. Para nosotros es muy importante que la Iglesia nos apoye.