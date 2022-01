Intensa iconografía acumulativa

ESTEBAN Doncel es autor de muy amplio espectro creativo. Sólo hay que contemplar sus obras para darse cuenta de ello. Cada uno de sus relatos es un compendio integrador de fotografía, escultura, pintura, grabados, dibujos, diseños y, además, todo esto lo integra como un actuante intervencionista y ejecutor de acciones performáticas que es. Si todo eso lo ponemos en un hipotético crisol nos toparemos con alguna de las acciones que, hoy, manifiestan la realidad del arte contemporáneo. Pero lo mejor de todo, lo más interesante de sus inquietantes actuaciones es que sabe conjugar en una misma pieza muchas de estas circunstancias, a la búsqueda de un todo mayúsculo que circunscriba una realidad donde tenga cabida gran número de elementos conformadores. Y lo hace en su justa medida, integrando los múltiples estamentos en una especie de producto artístico de muy dispares naturalezas plásticas que abre las perspectivas artísticas y atrapa la mirada expectante del que lo contempla.

Esteban Doncel es artista nacido en la localidad jiennense de Torreperogil, pero lo hemos visto como nómada – su calidad de docente en ejercicio quizás tenga la culpa – por diferentes sitios. Es Licenciado en Bellas Artes por la Facultad granadina, algo que imprime carácter y le concede muchos argumentos para establecerse en una posición de mucha entidad dentro del arte andaluz. El número de grandes artistas que han salido de sus aulas lo acredita y la formación que de ella se obtiene no merece duda alguna y es sinónimo de calidad y solvencia. Su recorrido expositivo es muy amplio, habiendo estado su obra metida de lleno en los circuitos donde la contemporaneidad artística se hace presente.

No me voy a detener – ya lo he hecho cada vez que tengo que referirme a lo que se presenta en el espacio de la Plaza del Mercado – en los pros y en los contras de una sala de exposiciones que podría dar infinito más de lo que da y entrar de lleno en la dinámica expositiva de una ciudad donde los artistas abundan y necesitan canalizar sus trabajos. Una vez superada la fea impresión que supone las condiciones museológicas del espacio e introduciéndote de lleno en la obra allí presente, el espectador observa una exposición amplia, con piezas de muy variada naturaleza que se ciñen todas a ese universo abierto e ilimitado que caracteriza la obra de Esteban Doncel. Toda su amplísima variedad creativa toma forma dejando muestras de ese ideario estético donde tiene cabida un vasto caudal productivo.

La muestra responde al título de 'Iconografías Opus 40' y nos transporta a un universo variopinto de iconos formados desde una sabia y controlada yuxtaposición de elementos de la más diversa categoría que, bien pertrechados conceptualmente, abren los horizontes significativos y patrocinan bellas historias metafóricas, lúcidamente planteadas desde una acertada manipulación formal. Cada pieza crece y se multiplica, los objetos interactúan hasta crear felices estructuras que descubren misteriosos escenarios con personajes, actores o simplemente figurantes de una ficción llena de sentido plástico, que se abren a posiciones inesperadas.

El artista se apodera de diferentes estructuras conformantes, las recubre con pátinas de extrema materialidad y les concede un nuevo estamento, una dimensión de máximos y un desenlace iconográfico acumulativo o compuesto de elementos distintos. Esteban Doncel ejecuta una suerte de apropiacionismo objetual que, después, él convertirá en una poderosísima manera experiencial que provoca una escenografía llena de intensa manifestación plástica.

En la amplia galería de piezas, se repiten muchos de los elementos habituales en las obras de este artista: el pez, el anzuelo, las ruinas, los umbrales, el mapa, el horizonte; iconos de los que se vale para crear unos nuevos contextos que abran e intensifiquen una realidad que se desgaja en infinitas posiciones estéticas y significativas.

Esteban Doncel presenta su cuadragésimo proyecto expositivo; un compendio personal que deja en evidencia la contundencia formal y conceptual de un artista con infinitos registros.