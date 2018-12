Ismael Jordi abre la temporada de Roma con el ‘Rigoletto’ original

El tenor jerezano Ismael Jordi será el encargado de abrir mañana, 2 de diciembre, la temporada operística de la Ópera de Roma, con ‘Rigoletto’ de Giuseppe Verdi. El cantante será el duque de Mantua en el primer reparto de una nueva producción de Daniel Abbado, dirigida en lo musical por Daniele Gatti, y estará acompañado en escena por Lisette Oropesa (Gilda), Roberto Frontali (Rigoletto) y Riccardo Zanellato (Sparafucile), entre otros. Están previstas ocho funciones hasta el 18 de diciembre. Hay que destacar que la de Roma es la temporada más importante en Italia tras la de la Scala de Milán.

“Cantar una ópera italiana en Italia es una alegría y una responsabilidad, es un arma de doble filo porque es como cantar por bulerías en Jerez y no ser jerezano. Tener la oportunidad de cantar en Roma, en la apertura de la temporada, pues la verdad es que... estoy muy contento”, señaló Jordi ayer este Diario horas antes del ensayo general.

Un ‘Rigoletto’ que tiene la peculiaridad que es como Verdi lo escribió, sin notas añadidas ni de tradición. “Es la primera vez que lo hago así y el público no está acostumbrado a escucharlo de esta manera y por eso es una propuesta muy arriesgada. Es una experiencia nueva porque cambia todo: la concepción del personaje, la vocalidad... la verdad es que está siento muy interesante y muy intenso”.

Una obra ambientada en los años 40, muy fiel a la partitura y con un elenco de grandísimo nivel. “La cosa es esa, que canto cadencias que no he cantado en mi vida, algo que hemos trabajado mucho. Una experiencia muy positiva que me puede servir para el futuro”.

Tras pasar por su tierra y disfrutar de alguna zambomba, Jordi marchará en enero a Zurich, donde estará tres meses con ‘Rigoletto’ y ‘Lucia’. Después debutará en la Ópera de Monte-Carlo con ‘Lucia’, cita a la que acudirá la Familia Real de Mónaco. Además, en esta próxima temporada participará en la nueva producción de ‘Doña Francisquita’ en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.