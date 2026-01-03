Por montera
Mariló Montero
Un país en prórroga
Vox se equivoca. Usted pensará que en otras cosas –o en todas, o en ninguna–; pero yo veo un fallo en particular, y voy a señalarlo. Vox está muy concentrado en denunciar el “bipartidismo”. Esto es, un sistema que representa un entretenido combate en la superficie entre PSOE y PP, mientras por debajo comparten el guión.
¿Se equivoca Vox porque esa connivencia no existe? Qué va: los pactos y las votaciones al unísono en la Unión Europea la demuestran de forma concluyente. Entonces ¿dónde está la equivocación? En el nombre. Bipartidismo siempre lo hay y lo habrá, como las élites, según la ley de hierro de la oligarquía, formulada por Robert Michels y tan bien explicada entre nosotros por Dalmacio Negro. Hay que procurar, por tanto, que las élites sean mucho mejores y más patriotas… y que el bipartidismo sea auténtico. En democracia siempre se enfrentan, en última instancia, dos partidos o dos coaliciones en las urnas o tras los pactos.
Kevin Roberts, el presidente de “The Heritage Foundation” propone una nomenclatura más precisa: el “Unipartido” o partido sistémico y transversal de la subversión. Lo explica así: “La división más importante en la política occidental de hoy no es entre progresistas y conservadores o entre el pueblo y la élite: se trata de la lucha entre el Partido de la Creación –aquellos que defienden el orden natural– y el Partido de la Destrucción -aquellos que pretenden abolir el orden existente en nombre de la emancipación, la libertad y el progreso”.
Esta nomenclatura es más atinada por tres razones. 1) Resalta mejor el choque real de cosmovisiones. 2) Denuncia con mayor plasticidad la unicidad de la connivencia. Y 3) no oculta el hecho de que surgirá ipso facto un nuevo bipartidismo donde se enfrenten el sentido común y los nihilistas de todos los partidos.
Uno de los aspectos más apasionantes del 2026 en la España política va a ser la consolidación de este segundo bipartidismo. Toca la resolución de las dudas hamletianas del PP. ¿A qué grupo se asociará? ¿Con Vox, a cambio de renunciar a la complicidad con el PSOE en votos, políticas y agendas? ¿O con el PSOE, a cambio de quitarse la careta del turnismo? Vox debería poner el foco en esta alternativa con la luminosa etiqueta del Unipartido. Bipartidismo de verdad sólo es lo que vendrá después.
Mariló Montero
Un país en prórroga
Un país en prórroga
