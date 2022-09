El pintor jerezano Javier Varela participa en el Salón de Arte Contemporáneo de París

Las obras del jerezano Javier Varela estarán expuestas en la 'Ciudad de la luz'. El pintor participa el Salón de Arte Contemporáneo de París, que se celebrará del 23 al 25 de septiembre, representado por la galería navarra Michel Menéndez.

El artista expondrá en esta feria de arte 10 obras de pequeño formato. "Son obras de una serie que llevo realizando desde hace tiempo, con las que he tenido ya varias exposiciones, que se llama 'Territorio del sur'. He hermanado un poco la obra que llevo, que son salinas de Sanlúcar y viñas, con la cultura francesa del vino... He querido participar con estas obras por la similitud con aquel país", declara Varela.

Algunas de las obras son en óleo y otras están realizadas en acuarela sobre papel de algodón con una terminación en pigmento de resina. "Para mí supone dar un paso más. Salir del mercado nacional, es una gran oportunidad participar fuera de tu país y así puedo ver cómo resulta mi obra con otro público", señala el autor.

Al artista jerezano también le han seleccionado dos obras para el Premio Gredos de Pintura, un certamen "muy importante al que se presentan muchísimos artistas".