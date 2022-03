Jethro Tull actuará en Cádiz, en el Festival Lago de Bornos, en junio

Liderados por Ian Anderson, genio al frente de una de las bandas más longevas, icónicas e influyentes de la historia del rock, Jethro Tull trasciende géneros para situarse en el olimpo de los grandes creadores y compositores musicales con esta obra de arte total, la nueva gira de Jethro Tull, con la que los ingleses tratan de dar repaso a lo más granado de una trayectoria que es historia viva del rock.

Desde los emblemáticos Aqualung (1971) o Thick As A Brick (1972), el genio de Anderson se deja sentir a lo largo y ancho de grandes títulos como Heavy Horses (1978) o Roots to Branches (1995) con un estilo único que se mueve con soltura entre lo mejor del blues, jazz, folk inglés, hard rock e incluso música antigua del periodo barroco.

Su ultimísimo disco se denomina The Zealot Gene, que ha sido un éxito comercial. Lanzado el 28 de enero de 2022, a través de Inside Out Music, el álbum alcanzó el puesto #9 en el Reino Unido, y ha llegado a ser el primer álbum Top 10 de la banda desde Thick as a Brick y el recopilatorio Living in the Past, ambos de 1972.

Jethro Tull ha vendido aproximadamente 60 millones de álbumes en todo el mundo, con 11 discos de oro y cinco de platino entre ellos, convirtiéndose también en uno de los grupos de rock de mayor venta de álbumes mundial.

El concierto de este último trabajo discográfico, The Zealot Gene, se celebrará el 10 de junio en Bornos, en el Patio de Armas del Palacio de los Ribera, dentro del Festival Lago de Bornos, donde además se incluirán otras actividades. Las puertas se abrirán a las 21:00 horas.

Las entradas ya están disponibles en la Oficina de Turismo de Bornos (Plaza Alcalde José González, s/n) y en la plataforma online www.tickentradas.com