Juan José Amador y Saray García han sido los ganadores de los dos premios que ha concedido la Federación Local de Peñas Flamencas durante la celebración del XXIII Festival de Jerez.

El primero de ellos ha sido galardonado con el Premio al Cante de Acompañamiento para el baile tras su participación en los espectáculos ‘Amator’ de Jesús Carmona y ‘Sin permiso. Canciones para el silencio’ de Ana Morales. También participó en ‘Trencadís, las pasiones de Gaudí’, dirigido por el bailaor Cristian Lozano.

Desde las peñas se ha valorado su excelente aportación en ambos espectáculos (con una serrana impecable acompañándose a la guitarra en el montaje de Ana Morales), que ponen de manifiesto una trayectoria extensa y forjada durante décadas.

El cantaor sevillano, nacido en 1960, ha participado en numerosas ocasiones en el marco del Festival de Jerez, no sólo en su espacio principal, el Teatro Villamarta, sino también en otros enclaves como Sala Paúl o Sala Compañía. Amador, primo de los hermano Amador de Pata Negra, ha formado parte de compañías de artistas de la talla de Manuela Carrasco, Mario Maya, Farruco, Matilde Coral oCristina Hoyos, entre otros.

El segundo nombre propio es la jerezana Saray García que ha logrado el premio Artista Revelación del ciclo de Peña en Peña tras su actuación en la Peña Flamenca Los Cernícalos acompañada por el cante de José Méndez y Carmen Grilo, y la guitarra de Juan Manuel Moneo.

La bailaora no ocultaba ayer su satisfacción “porque era una cosa que no me esperaba, la verdad, y ya se sabe, un premio siempre es un premio y más en el Festival de Jerez”.

El galardón permitirá a la jerezana estar el próximo año en la programación algo que “esperaba desde hacía mucho tiempo porque la última vez que bailé fue hace diez años. La verdad es que estoy muy contenta por todo lo que me está pasando”.