Máriam Guerra: "Siempre es una ilusión cantar en tu tierra"

La soprano jerezana Máriam Guerra regresa a su tierra y al Teatro Villamarta para interpretar el papel de Frasquita en 'Carmen', una producción del teatro jerezano, que se podrá ver los días 23 y 25 de junio. La cantante forma parte de un elenco de lujo en el que también están Ainhoa Arteta, Marcelo Puente, Simón Orfila, Berna Perles, Marifé Nogales, Javier Povedano, Manuel de Diego, Omar Lara y Juan Guerrero. Junto a ellos, el Coro del Teatro Villamarta, la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la dirección de Oliver Díaz; Jesús Ruiz (escenografía y figurines), la dirección de escena de Francisco López y la coreografía de Mercedes Ruiz.

La artista, que debutó en el Villamarta el pasado mes de diciembre con 'Carmina Burana', subraya a este Diario, durante un descanso de los ensayos, el "amor a la música, la pasión por mi trabajo y la ilusión por cantar siempre en casa, que es algo que me llena de gratitud por poder pisar el escenario del Villamarta y poder cantar para los míos, para el público de Jerez y para la familia".

Esta sería su vigésima octava 'Carmen', "así que llevo ya unas cuantas Frasquita, aunque yo me siento un poco más Micaela. La verdad es que es un personaje que siempre disfruto muchísimo. Es muy divertido, asimismo es muy difícil, no tanto vocalmente pero sí es verdad que tengo muchas frases cortitas y eso te exige tener una concentración muy importante. Y el personaje, al ser tan festivo, hay que estar muy fría internamente para saber en qué momento estás y cuándo te toca cantar. Y es eso es lo complicado del personaje".

''Carmen' es su primera producción con el Teatro, algo que afronta "con muchísima ilusión, aprendiendo muchísimo de los grandísimos maestros de escena y musical. Un equipo excelente. Y aunque ya llevo muchas 'Carmen', siempre se aprenden cosas nuevas. Y, por ejemplo, respecto a la escena, estoy llenando mi personaje de muchísimos matices".

Guerra destaca la labor del cast, "que es maravilloso. Y sólo puede pasar en el Villamarta que haya un equipo tan maravilloso, tan estratosférico, no sólo en calidad artística sino también humana. Tengo unos compañeros que incluso ya puedo llamarlos amigos. Voces fantásticas que son luz en el escenario".

Reconoce que es una "grandísima responsabilidad" actuar en su tierra, porque "tienes el plus de nervios, pero lo afronto también con ilusión y gratitud. Si en algo es referente el Villamarta es en que da la oportunidad a jóvenes artistas. Ojalá que sea el primer proyecto de muchos".

La jerezana hace un balance de los últimos meses y confiesa que no se puede quejar. "Toco madera (ríe). Y es que desde diciembre con 'Carmina Burana', no paro. Después tuve 'Becqueriana' de María Rodrigo, en los Claustros de Santo Domingo, en marzo; el 'Oratorio de la Creación', de Haydn, en el teatro Mira, de Madrid... Y ojalá que lleguen más cosas, porque puede pasar que te entren un mogollón de proyectos y luego vengan más flojitos. Pero siempre trato de dar lo mejor de mí en todos los sitios para que me vuelvan a llamar y disfrutarlo siempre al máximo, ya que no sabes cuándo pueden empezar a venir menos proyectos. También depende mucho de cómo vaya el país, de las ayudas... A veces no depende sólo de una".

Y próximamente, Máriam Guerra tiene en los Claustros "una ópera muy chula y divertida, 'El teléfono' de Menotti, en julio; luego una Adina de 'El elíxir de amor' en Barcelona y algunas otras propuestas que no puede desvelar.

La soprano agradece a todo el equipo del Villamarta, "lo bien que se están portado conmigo y por creer y apostar por mí"; así como a Daniel Muñoz, "mi maestro, que siempre me ha apoyado y creído en mí; y a mi marido, que siempre está a mi lado".