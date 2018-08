Los tenores Ismael Jordi y Fernando de la Mora han escogido el V Tío Pepe Festival para el estreno mundial del espectáculo 'México lindo y querido' en el que se unen, por primera vez, en un viaje sonoro por las canciones más famosas del repertorio popular mexicano.

Los Jardines de Villa Victorina, un escenario íntimo, único y especial en el marco de las bodegas González Byass, servirá de marco hoy (21,30 horas) de este concierto, que pondrá la nota lírica y exclusiva a la quinta edición del festival con una banda sonora integrada por melodías pertenecientes al imaginario colectivo, un patrimonio cultural global firmado por autores como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero o María Greever, junto a conocidísimas páginas de operetas como 'El cantor de México'.

El mexicano Fernando de la Mora ha cantado en los escenarios más importantes del mundo, como el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de Viena, Berlín, Milán o París, entre otros. La gran calidad de su voz, aunada a su presencia escénica e inigualable carisma, hacen del talentoso cantante mexicano uno de los mejores intérpretes líricos a nivel mundial.

Por su parte, el jerezano Ismael Jordi, embajador de Tío Pepe Festival, está desarrollando una imparable y reconocida carrera internacional en teatros como el Covent Garden de Londres, la Ópera de París, Viena, Amstedam, Zurich, el Teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona. Su cuidada manera de abordar el repertorio belcantista y francés es la base de su éxito.

Con todo, lo que confiere singularidad a este concierto es que ambos tenores van a poner sus voces y su arte al servicio de una selecta recopilación de las canciones más famosas del repertorio popular mexicano. En el programa no faltarán los grandes éxitos de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y María Greever.

Acompañará a estas dos voces excepcionales del panorama lírico internacional, en esta ocasión única, la Orquesta Ciudad de Almería, compuesta por 50 músicos bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías, quien ha dirigido las orquestas más importantes de México, como la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Desde 2010 es director titular de la Orquesta Sinfónica Mexiquense.

Fernando de la Mora dice que le "encanta el proyecto del Tío Pepe Festival. Cuando me lo platicaron y comenzaron a buscarme me pareció fantástico. Soy un artista que ha cantado en cantidad de lugares diferentes, en plazas abiertas, e incluso para 150.000 personas en México. Pero creo que una de las cosas más hermosas de la vida es poderse seguir sorprendiendo y admirando de lo que pueda suceder en la carrera de uno, y esto me tiene muy emocionado porque sé que las bodegas son un lugar muy especial, y bueno, el Tío Pepe lo conocemos en cualquier parte de América, porque es una bebida muy socorrida por todo el mundo".

Ismael Jordi reconoce que le apetecía "un montón cantar este repertorio porque siempre estamos con la ópera, así que yo creo que salirse y cantar otro tipo de repertorio, como han hecho todos los tenores de la historia, apetece. Además, cantar a otro tipo de público, más popular, personas que no están acostumbradas a escuchar ópera o que temen escucharla porque se creen que no van a entender. Ofreceremos un repertorio superconocido para todo el público, mexicano, de boleros... Es un concierto para que disfrute el público y disfrutemos nosotros".