“Venir a Jerez siempre da vértigo, aquí nunca se puede bajar la guardia”

Inmerso en la gira de ‘Enlorquecido’ pero pendiente de su último trabajo, ‘El tiempo pasa volando’, con el que conmemora sus 30 años de carrera artística, y que acaba de lanzar al mercado, Miguel Poveda aterriza desde hoy y hasta el próximo sábado en el Teatro Villamarta (20.30 horas), de nuevo con el papel a punto de agotarse.

Desde que el 8 de mayo arrancara oficialmente esta gira, la del disco ‘Enlorquecido’, el artista catalán ha recorrido España entera de norte a sur y de oeste a este. Sin embargo, será nuevamente Jerez la única ciudad en la que ha programado tres días consecutivos. “La verdad es que es el único sitio donde lo he hecho, lo más cerca ha sido una noche en Salamanca y la siguiente en Valladolid, pero tres días seguidos sólo lo he hecho en Jerez, y aunque siempre estás a la expectativa de ver qué puede pasar, lo cierto es que el público ha respondido”, asegura.

A pesar de todo, “uno siempre siente el vértigo cuando viene a Jerez, soy consciente del terreno que piso. Además, aunque el teatro esté casi lleno, eso no me hace bajar la guardia, hay que estar preparado, Jerez es Jerez”, recalca.

Al hablar del disco, Miguel admite que “ha sido el más complicado de todos los que he hecho”, sobre todo “porque quería que fuese mi propia música, y eso para mí era un reto”. Ni siquiera opciones similares como aquel ‘Sonetos y poemas para la libertad’, elaborado sobre textos de Miguel Hernández, “tiene nada que ver, aquellos eran poemas seleccionados por Luis García Montero y a los que Pedro Guerra le puso la música, tenía las canciones hechas, pero éste no, ha sido muy intenso, fuerte y muy complicado de poner en pie. Personalmente me ha hecho gastar mucha energía”.

“Quería poner la música a mi propia película con Federico García Lorca, y eso me llevó a obsesionarme, tanto que ha supuesto un antes y un después en mi vida”, añade.

Precisamente, ese celo o esa “locura”, como él mismo define, para concluir ‘Enlorquecido’ le llevó “a retrasar el otro proyecto, el que acabamos de presentar y donde recorro mis treinta años de carrera. Al principio pensé en incluir ahí el trabajo sobre Federico, pero luego me di cuenta que si lo hacía, iba a perderse y era una pena”.

Lo cierto es que hace escasamente unos días, Miguel Poveda ha lanzado un doble album, ‘El tiempo pasa volando’, un recorrido por esas tres décadas como artista y “que necesariamente tenía que salir en noviembre, si no, no tenía sentido”, explica.

“Han sido meses de mucho trabajo, porque en medio de la gira de ‘Enlorquecido’ hemos tenido que grabar el doble album, ha sido como cambiar de piel”, afirma entre risas.

Curiosamente, parte de este nuevo trabajo se ha grabado en Jerez, en casa del guitarrista José Quevedo ‘Bolita’, en el que ha confiado una vez más para llevar a cabo este complejo proyecto. “En casa del Bolita he estado unos cuantos días, allí hemos trabajado muy cómodos, date cuenta que era lo más complicado, porque no queríamos que a la hora de versionar los temas que hemos hecho, se convirtiesen en una caricatura de los originales. Hemos querido darles una vuelta y llevarlos a mi sentir, y creo que se ha conseguido, Bolita ha hecho un gran trabajo quitando el polvillo a esas canciones”.

“La otra parte era más clásica, de flamenco, y eso lo hemos grabado en directo. En principio, mi idea era recuperar alguna de las grabaciones que hemos hecho este verano con la gira cuando hacíamos flamenco, pero el sonido no era el más idóneo, por eso al final decidimos meternos en el estudio y crear una atmósfera como los discos de antes. Con Carlos Grilo, Londro, Diego Montoya, Daniel Casares, Jesús Guerrero, Bolita, Rubén Lara y Chaparro de Málaga se ha hecho un gran trabajo, yo estoy muy contento”.

Su paso por Jerez, por ende, servirá para “centrarnos en ‘Enlorquecido’, pero también hemos preparado una parte de flamenco más tradicional, como siempre hago en mis conciertos, y bueno, aprovechando que tengo a Bolita aquí al lado, voy a intrepretar alguna de las versiones de ‘El tiempo pasa volando’”.