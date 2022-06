La compositora jerezana Nuria Núñez Hierro cierra su residencia con la Orquesta de la Radio de Berlín

Durante la temporada 2021-2022 la compositora jerezana Nuria Núñez Hierro -última ganadora del Premio Reina Sofía de Composición Musical otorgado por la Fundación de Música Ferrer-Salat- ha sido 'compositora en residencia' de la Orquesta de la Radio de Berlín (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. RSB) dentro del programa educativo 'Rapauke macht Musik'.

Premiado con el Junge Ohren Preis 2017, 'Rapauke macht Musik' consiste en una serie de conciertos para público desde 3 años de edad que se llevan a cabo paralelamente a la temporada de abono de la orquesta. El ciclo incluye cuatro conciertos de cámara y un concierto final para orquesta ligados por un mismo hilo conductor, en cada uno de los cuales se incluyen estrenos de obras de la compositora residente de la temporada.

El concierto final tendrá lugar hoy, 19 de junio de 2022 en la Haus des Rundfunks de Berlín, con un programa que incluye El sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn y la suite orquestal Suite für einen Sommernachstraum (Suite para un sueño de una noche de verano) de Nuria Núñez Hierro, una obra compuesta por cinco pequeñas piezas que dialogan con la obra de Mendelssohn trazando un juego de espejos y planteando una historia con la que los niños deben interactuar.

La residencia de Nuria Núñez Hierro ha contado con el apoyo de la Embajada de España en Alemania que ha posibilitado el encargo de las obras.

Reciente aún el estreno de su obra Unvollendete Wege por a la Orquesta Nacional de España dirigida por el maestro Pablo González, que dirigirá también su obra Enjambres, la próxima temporada, con la Orquesta RTVE, las obras de Nuria Núñez Hierro han podido escucharse recientemente en el Teatro de la Zarzuela (de mano del pianista Mario Prisuelos) o en las Jornadas de Música contemporánea de la JONDE en Santiago de Compostela. Próximamente su obra Migraciones será interpretada por el Ensemble OcazEnigma dirigido por Asier Puga en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza (25 de junio) y su obra A la deriva (esbozos de una isla) será interpreta por el B3: Brouwer Trio en el XX aniversario del Festival EMSEMS (el 16 de septiembre en el Museo de Bellas Artes de Castelló y el 24 de septiembre en el Palau de les Arts de Valencia).

Formada en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y en la Universität der Künste Berlín donde concluyó con mención de honor sus estudios de Máster en Composición, Nuria Núñez Hierro (Jerez de la Frontera, 1980) ha visto reconocido su trabajo, además de con el 39º Premio Reina Sofía de Composición, con distinciones como el Primer Premio y Premio del Público del 15º Festival de Primavera de Weimar, el Premio Roma otorgado por la Academia de las Artes de Alemania (Villa Massimo/Casa Baldi) o el Primer Premio de la Fundación Autor-CNDM.

Ha sido compositora en residencia en la Academia de España en Roma, en la Thomas Mann-Villa Aurora (Los Ángeles), en la Joven Orquesta Nacional de España y en la Thüringer Landesmusikakademie (Sondershausen). En 2017 obtuvo una de las becas Leonardo de la Fundación BBVA con la que llevó a escena su ópera para niños, La Isla, ganadora del Premio a la Mejor Ópera y Premio del Público en los Young Audience Music Awards 2020.

En su catálogo se pueden encontrar tanto piezas de cámara como obras orquestales y obras escénicas para niños que han sido interpretadas por diversas formaciones como el Ensemble Intercontemporain (FR), el Ensemble Ascolta (DE), Studio for New Music Ensemble of Moscow (RU) o Taller Sonoro (ES) y orquestas como la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlín, la Jenaer Philarmonie, la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Sevilla o la Orquesta Filarmónica de Málaga.