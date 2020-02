“Piano, cuerda y canto le llevan 300 años de ventaja a la trompeta”

- Dicen que es el mejor trompetista del mundo. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en España?

- (Risas…) Soy venezolano, pero bueno, llevo viviendo en España unos siete años, en concreto en Valencia. Colaboro con una empresa de Valencia, en un trabajo bastante lindo, en la prueba y desarrollo de nuevos instrumentos, con el fin principal de poder adaptarlos a nuevas obras, más ambiciosas.

- No hay muchas oportunidades de asistir a un concierto de trompeta y piano por esta tierra, y eso que en las bandas municipales es un instrumento destacado ¿Hay más espacio para los trompetistas en Hispanoamérica que en España?

- Bueno, en realidad es igual, el espacio es un problema general. En el terreno del espectáculo, la tradición en las cuerdas, el piano y el canto nos comen, porque nos llevan trescientos años de ventaja, por el repertorio y los compositores que compusieron ese repertorio. Es un problema quizás cultural. Por desgracia no tenemos un concierto de Tchaikovsky para trompeta o de Beethoven, o de Mendelssohn, o de Sibelius, por ejemplo…De compositores cuyas obras son parte ya de la conciencia colectiva.

- Usted ha formado parte de “El Sistema”, una peculiar organización musical gubernamental de Venezuela. ¿Cree que sin posibilitar el acceso a los conservatorios no se puede crear afición a la música?

- Crear la afición también es responsabilidad de los músicos, y de las orquestas. Es cierto que a veces hay que decir que las instituciones no han apoyado, pero la pregunta es ¿Qué hacemos nosotros para llamar la atención y que la cultura musical no sea tan deficitaria? Porque la música clásica, ese es el problema que tiene: Es deficitaria. Nada más Alemania es el único país de Europa donde la música clásica produce más dinero del que cuesta. Ahí lo dejo, porque imagino que ese dato no lo sabía Ud.

- Toca varios tipos de trompeta. ¿Cuáles traerá al Villamarta?

- Bueno aquí voy a tocar con once instrumentos distintos. Va a estar bastante lindo, porque vamos a presentar todas las tonalidades de las trompetas, las cornetas, el fliscorno y el corno da caccia.

- Entre las obras que va a interpretar en el Villamarta, hay bastante material del siglo XX. ¿Ha sido el este siglo el mejor para la trompeta?

- Bueno, también interpretaré una obra de Sarasate, del s. XIX, que he arreglado yo mismo para trompeta. Alguna otra obra del XIX y algo del Barroco, en concreto de Neruda, para corno da cacica. Y por supuesto obras del s XX, pues allí se han escrito muchísimas composiciones, teniendo en cuenta que la trompeta cromática estaba ya bastante bien desarrollada el siglo pasado. Van a ser obras del siglo XX variadas, entre las que se encuentra una composición mía.

- Promete ser un concierto bastante interesante. ¿Está contento de venir a Jerez?

- Muy feliz. Es la primera vez que estoy en Jerez.