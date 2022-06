Presentación del libro 'Apuntes históricos de Jerez'

Este martes, a las ocho de la tarde, Francisco Fernández García-Figueras presentará 'Apuntes históricos de Jerez' (Peripecias Libros) en la Real Academia de San Dionisio, calle Consistorio 13.

"He tratado de recopilar en esta obra trabajos realizados hace ya treinta años, algunos de ellos publicados en revistas y en prensa, y que me dieron la ocasión de moverme dentro de la historia local que tanto me apasiona. Agradezco vivamente las invitaciones que tuve por parte de diferentes corporaciones y que aceptándolas me dieron la oportunidad de ahondar, de investigar y de utilizar una amplia bibliografía cuyo resultado se recogen en estos cuatro capítulos que aquí os presento".

La conmemoración del V Centenario de la fundación de la Parroquia de San Miguel, tras la visita en 1477 de los Reyes Católicos a Jerez, fue celebrada con un programa de actos extraordinarios y allí presentó su trabajo EL PASADO DEL BARRIO DE SAN MIGUEL. Un largo y extenso recorrido por la creación del entramado callejero del barrio así como aquellos puntuales hechos que allí se desarrollaron y que dieron lugar a su definitiva conformación urbana. De otra parte, aquellos personajes tanto civiles como eclesiásticos que sobresalieron en la vida sanmigueleña a través de los siglos. Los templos, monasterios y hospitales que se alzaron en su ámbito, así como pleitos y enfrentamientos habidos en la lucha por los derechos adquiridos en la fundación de la Parroquia.

En este trabajo no está presente la arquitectura y los trabajos realizados en la fábrica del templo ya que todo ello ha sido recogido en diversas publicaciones monográficas. Retablos, imaginería, pintura, platería, y todo el tesoro que posee San Miguel ha merecido la dedicación de estudiosos.

Un año más tarde, en 1990, fue llamado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas y Nuestra Señora de los Dolores para conmemorar el Cincuentenario de la refundación de esta penitente Cofradía.

"Pensé que continuando con el trabajo del año anterior debería adentrarme en EL PASADO DEL BARRIO DE SAN LUCAS. Iba a utilizar la misma fórmula que en San Miguel, dejando a un lado la arquitectura e imaginería ya recogida en Guías Oficiales y adentrarme en le urdimbre urbana, en los límites parroquiales y sobre todo en la población nacida tras la Repoblación castellana de la Ciudad tras la conquista cristiana. Todo un compromiso habido no solo con la evolución eclesiástica de la feligresía sino también en aquellos personajes que allí vivieron y los hechos puntuales que sobresalieron en la vida de la collación".

"Fue en 1991 cuando la Hermandad de la Sagrada Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Amargura me encargó que interviniese en el Cincuentenario del traslado de la Hermandad desde su sede canónica en la Real e Insigne Iglesia Colegial hasta la Iglesia del Convento de San Juan Bautista de los Descalzos. Hubiese querido enmarcar este trabajo en la misma línea de los barrios estudiados con anterioridad pero se daba la circunstancia que la Parroquia de los Descalzos estaba aún organizándose por lo que creí más oportuno realizar un trabajo bajo el título HISTORIA DEL CONVENTO DE LOS DESCALZOS".

"Era esta una ardua tarea habida cuenta de los pocos datos recogidos en el archivo del Convento por lo que hube de realizar una investigación en las Crónicas alcantarinas de la provincia de San Diego en el Santuario de Regla de Chipiona".

"Sin embargo, con esta bibliografía y con los restos del Convento descalzo y su iglesia me asomé a la búsqueda de la familia asturiana Fernández de Leiguardia y Cuervo, Patronos de la Fundación, para conocer con exactitud la cronología y los avatares sufridos al comienzo de su definitiva erección canónica. "Creo que de esta manera abría una puerta a la investigación sobre la vida de este cenobio".

Años antes, en 1969, fue invitado por la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias a tomar parte en su Ciclo Cuaresmal. "Dado que mi vinculación a la Semana Santa de Jerez viene de largo traté de buscar un título novedoso para mi intervención. Mi apasionado interés por la vida jerezana y su historia puso el resto y con entusiasmo me enfrenté a un trabajo inédito: VOCACIÓN COFRADIERA DEL CALLEJERO JEREZANO".

"Hace tres años, en 2016, de nuevo fue llamado a este Ciclo Cuaresmal y "entonces no hice más que actualizar mi relación con la Hermandad, y echando la vista atrás recuperar estos cuatro trabajos para con ellos conformar este libro que hoy os presento bajo el título: APUNTES HISTÓRICOS DE JEREZ".

El acto también se podrá seguir en directo de manera telemática mediante la web de la Real Academia de San Dionisio