Rocío Frutos y Aníbal Soriano, protagonistas del último concierto del Ciclo de Música Antigua de Jerez

De Francesca Caccini (1587-¿1641?) se tocará Canzonette per cantare sopra la chitarra spagnola: Chi desia di saper; mientras que de Domenico Mazzocchi (1592-1665), Amar a Dios por Dios; y de Alessandro Piccinini (1566-1638), Chacona.

Ha grabado varios CDs y ha trabajado también para radio, televisión y cine. Durante once años fue director de la Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena. Ha sido director del coro Diego de Velázquez, presidente de la Sociedad de la Vihuela, el Laúd y la Guitarra, asociación sin ánimo de lucro que trabaja para difundir los instrumentos de cuerda pulsada antiguos. Durante 13 años fue profesor de instrumentos antiguos de cuerda pulsada en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales de Sevilla, donde actualmente es profesor de Guitarra y Orquesta Barroca. Es director de la Muestra de Música Antigua “Castillo de Aracena”, del Festival de Música Antigua “Corazón del Cancionero” de Baena (Córdoba) y del grupo Marizápalos, especializado en música hispana. Coordina el Aula de Música “Ian Murray” de Aracena.

El X Ciclo de Música Antigua de Jerez cierra este próximo sábado 10 de junio , a partir de las 20 horas en los Claustros de Santo Domingo, su programa de actos con 'No te embarques, pensamiento', en el que participan Rocío de Frutos, soprano, y Aníbal Soriano , instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco.

Marizápalos; de José Marín (1619-1699), Qué dulcemente suena, Ojos, pues me desdeñáis, de Juan del Vado (1625-1691) No te embarques, pensamiento; de Gaspar Sanz (1640-1710), Villanos y de Juan Hidalgo (1614-1685), La noche tenebrosa; ¿Quién es Amor?; Esperar, sentir, morir y Ay que sí, ay que no.

Las entradas tendrán un donativo de 10 euros adquiriéndolas con antelación en el 635 18 10 14 y en Musicry CEM, Librería La Luna Nueva y Prieto Música; y de 12 euros, el mismo día del concierto.