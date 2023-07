El jerezano Daniel Sánchez-López triunfa en el Festival Mecal de Barcelona

'@buddhistandqueer: Del Sari Al Hábito', el corto documental del cineasta jerezano Dani Sánchez-López, ha recibido dos de los máximos galardones del Mecal International Short and Animation Film Festival de Barcelona: el Gran Premio Documental (con una dotación económica de 1.000 euros) y el Premio del Público El Periódico.

Mecal es un festival calificador a los Premios Goya y '@buddhistandqueer: Del Sari Al Hábito', con más de 8 premios en su recorrido por los festivales internacionales, incluido el Premio al Mejor Cortometraje Documental en LesGaiCineMad, sería candidato a los Goya del año que viene, que se celebrarán en Valladolid.

'@buddhistandqueer: Del Sari Al Hábito' es una historia de la India real. "Después de llevar más de una década trabajando como director y director de fotografía en el subcontinente asiático, quería devolver al país el apoyo a mi carrera artística narrando la historia de Tashi Choedup, un monje budista que continúa abanderando su activismo LGTBIQA+ desde su fe. La paradoja como reflejo de este nuevo siglo que vivimos, Tashi es el reflejo de la turbulenta realidad política y social de la India, y si me permiten, del momento actual del auge internacional de los fascismos", explica el director.

Cuenta que dentro de la India "hay una tendencia escapista, y los retratos extranjeros suelen mirar más hacia adentro de sí mismos. Después de vivir y trabajar casi una década me sentía capaz de tener la mirada lo suficientemente aguzada como para contar una historia allí. Mi idea era visibilizar y comprender al colectivo trans, que tan particular es en la India. Quería adentrarme en su visión de vida, y Tashi era la persona puente. Me hablaron de un activista LGTBI que solía vestir del azafrán del hinduismo radical, pero que ahora vestía saris, el único atuendo marcadamente femenino allí. Un chico que decidió saltar a la televisión con un léxico nuevo, ya que en el idioma de la región, el Telugu, no existía siquiera la palabra homosexualidad; se usaba “hombre-sexo-hombre”, que él modificó a “hombre-ama-hombre”, creando todo un vocabulario arcoiris. Claro, cuando llegó a la cafetería rapado y con hábito de monje budista, me quedé perplejo. Conectamos. Estaba claro que la historia era él. Me invitó a Bodhgaya, y este español ateo atrapó su historia debajo de la higuera donde Buddha alcanzó la iluminación".

"Al equipo del cortometraje -añade- nos alegra muchísimo que tanto el público del festival, con una programación muy selecta a nivel internacional, así como a los miembros del jurado, todos grandes profesionales del cine documental, hayan apoyado una propuesta diferente, creada por profesionales integrantes del colectivo y que afrontan los problemas de exclusión de la comunidad LGTBIQA+ con una sonrisa".