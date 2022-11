La violinista Viktoria Mullov abre la temporada de conciertos en el Villamarta

La violinista Viktoria Mullova, considerada una de las grandes intérpretes de este instrumento, y el pianista Alasdair Beatson abrirán este viernes 4 de noviembre (20 horas) la Temporada de Conciertos en el Teatro Villamarta.

En el programa se incluyen obras de L.v. Beethoven, T. Takemitsu, A. Pärt y F. Schubert.

Viktoria Mullova se cuenta entre las grandes damas del violín actual y es, además, una de las más versátiles. De su curiosidad musical da testimonio la diversidad de sus colaboraciones. A este respecto, cabe destacar uno de sus últimos proyectos, Stradivarius in Rio, en el que interpreta temas clásicos de la música brasileña como los compuestos por Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso y Zequinha de Abreu, entre otros.

Una de sus primeras apariciones cuando despuntaba como estrella tuvo lugar con el Giardino Armónico, la célebre formación barroca italiana dirigida por Giovanni Antonini con la que ganó el Diapason d’Or por la grabación de los conciertos de Vivaldi.

Sus primeras incursiones en el repertorio moderno comenzaron en el año 2000 con el álbum 'Through the looking glass', junto al pianista británico de jazz Julian Joseph. Esa vía de experimentación la continuó al atreverse con las piezas zíngaras, jazzísticas y clásicas reunidas en el disco 'La chica campesina'.

El extraordinario talento de Viktoria Mullova captó la atención internacional cuando ganó el primer premio en el Concurso Sibelius de Helsinki en 1980 y la Medalla de Oro en el Concurso Tchaikovsky en 1982

Desde entonces, ha actuado con la mayoría de las grandes orquestas y directores del mundo, además de en los principales festivales internacionales.

En esta ocasión, Mullova llega a Jerez acompañada por el pianista escocés Alasdair Beatson, que trabaja habitualmente como solista y músico de cámara y con quien ha grabado su último CD de sonatas de Beethoven.

Precisamente, dos sonatas del músico alemán abrirán el concierto que tendrá lugar en el Teatro Villamarta. Concretamente, las Sonatas núm. 4 y núm. 7. Tras estas dos piezas, llegará el turno para la Distance de fée (para violín y piano) del japonés T. Takemitsu, conocido por explorar tanto los principios de la música clásica occidental como los de la tradición de su país.

Del estonio A. Pärt, Mullova y Beatson tocarán Fratres, una de sus obras más interpretadas. Creador de un lenguaje personal y comunicativo que ha fascinado a los públicos más exigentes, así como a una gran audiencia, la música de Pärt es admirada e a nivel mundial. Su expresividad ha encontrado también un espacio en el cine. El concierto finalizará con el Rondo in 8 minor de F. Schubert que, a pesar de su corta vida, dejó un gran legado