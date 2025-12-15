Amable y emotiva comedia del buen ladrón

La ficha **** 'Roofman'. Comedia sentimental, EE UU, 2025, 126 min. Dirección: Derek Cianfrance. Guion: Derek Cianfrance, Kirt Gunn. Música: Christopher Bear. Fotografía: Andrij Parekh. Intérpretes: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Lakeuth Stanfleld, Peter Dinklage, Juno Temple, Ben Mendelsohn.

Blue Valentine y Cruce de caminos demostraron en 2010 y 2012 el talento de Derek Cianfrance para la comedia sentimental. Con La luz entre océanos dio en 2016 un salto hacia el gran melodrama tratado con un estilo y una sensibilidad, además de con un poderío visual, digno de los mejores escritores victorianos tardíos o eduardianos (algo de Conrad o de Hardy había en la desesperada historia del farero y su joven esposa, marcada por la pasión, la desdicha y el azar).

Ahora vuelve al terreno de la comedia sentimental sin dejar del todo el del melodrama con esta historia real que parece no serlo y él se lleva a su terreno predilecto en el que el azar, la pasión y la necesidad de amar y ser amado guían los destinos de dos personas contra cuya unión todo parece conjurarse. Esta vez, además, Cianfrance añade unos toques de humor, o más bien de situaciones absurdas, que al fundirse con una cierta dimensión picaresca en su representación del delito hace de esta película una amable y hermosa propuesta con apuntes divertidos y emocionantes.

Channing Tatum es un ladrón simpático de buen corazón, víctima de las circunstancias familiares y económicas que le llevan a delinquir, con una especial predilección por los McDonald’s (el tipo real en quien la película se inspira, llamado roofman por su habilidad para introducirse por los tejados, llegó a robar 45). Kirsten Dunst es la empleada de una juguetería que también tiene un buen, pero roto, corazón y también padece apreturas económicas. De qué lleve al ladrón de los McDonald’s a la cárcel, de esta a la juguetería y cómo se trencen las vidas de ambos trata esta película. Cuyo guión, escrito por Cianfrance y Kirt Gunn, juega con habilidad con los cambios de situaciones y escenarios -siempre apretando las circunstancias y la policía- manteniendo ´lo que podría llamarse un suspense emocional: ¿cómo saldrán de cada situación y qué futuro espera a dos personajes que nos caen tan simpáticos?

Todo parece inverosímil, pero es real. Y en ello reside el encanto de esta película muy bien dirigida por Cianfrance surfeando entre la comedia sentimental, el humor con un punto entre melancólico y grotesco, y el drama policíaco, dotándola de un seductor aspecto visual gracias al gran diseño de producción de Inbal Weinberg (Tres anuncios en las afueras, La habitación de al lado) y a la dirección fotográfica de Andrij Parekh.

En sus mejores interpretativos están unos estupendos Channing Tatum y Kirsten Dunst muy bien secundados por Peter Dinklage, LaKeith Stanfield, Ben Mendelsohn, Uzo Aduba y Juno Temple. Original y amable comedia que juguetea con las lindes de otros géneros.