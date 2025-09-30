Aplazado el homenaje de La Macanita a Antonio Gallardo en el Villamarta

La Macanita ha tenido que aplazar el homenaje a Antonio Gallardo por motivos familiares.

La dirección del Teatro Villamarta y la artista jerezana La Macanita informan que el espectáculo La Macanita canta a Antonio Gallardo, previsto para el próximo sábado 4 de octubre, queda aplazado a una nueva fecha que será anunciada próximamente.

Este aplazamiento se debe a una complicada y dolorosa situación de salud en el entorno familiar directo de La Macanita, lo que imposibilita en este momento afrontar un espectáculo de la envergadura y sensibilidad que merece el público y los seguidores de la artista.

La Macanita desea transmitir a sus compañeros del elenco artístico, a todas las personas que habían mostrado su apoyo e ilusión por esta cita su más profundo agradecimiento, cariño y comprensión en estos delicados momentos personales.

Tanto el Teatro Villamarta como la artista trabajan para poder reubicar la función en el calendario y garantizar que este homenaje a Antonio Gallardo pueda celebrarse con la intensidad y el respeto que merece.