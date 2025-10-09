El Ateneo de Jerez aborda las ventajas del 'cohousing' en una conferencia

Josefa Antiñolo explicará los beneficios de la covivienda como, por ejemplo, la colaboración entre vecinos o el freno de la soledad en personas mayores.

Se trata de un modelo al alza de vivienda innovador y colaborativo.

Imagen de unas viviendas de modelo 'cohousing' o covivienda
09 de octubre 2025 - 08:29

La Sección de Salud y Bienestar del Ateneo de Jerez invita a la conferencia “Viviendas colaborativas para el envejecimiento. Cohousing: repensando la vida en comunidad”, que se celebrará este jueves 9 de octubre en la sede del Ateneo, sito en la calle San Cristóbal, 8, a las 19:30 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo.

La conferencia aborda con su propuesta, un tema de creciente relevancia en Andalucía: la soledad no deseada entre personas mayores. Actualmente, el 22,6% de la población adulta experimenta soledad no deseada, y entre quienes tienen más de 55 años la cifra asciende al 47%.

Además, el 16,3% de los andaluces sufre soledad crónica, por encima de la media nacional. Esta situación, que afecta a la salud física y emocional, está vinculada a la falta de redes de apoyo, al aislamiento social y a la pérdida de seres queridos.

Cartel de la conferencia en el Ateneo de Jerez
En este contexto, el cohousing se presenta como un modelo de vivienda innovador y colaborativo, donde personas o familias combinan espacios privados con áreas comunes compartidas, como cocinas, jardines, talleres o salas de reunión.

Su finalidad es promover la convivencia, el apoyo mutuo y la cooperación, manteniendo al mismo tiempo la independencia de cada residente, con un enfoque sostenible, solidario y socialmente conectado.

Durante la conferencia, Josefa Antiñolo Chinchilla, socia del Cohousing Gaditano Senior y miembro de la Comisión de Difusión de la asociación, explicará en detalle este proyecto.

Se trata de una cooperativa sin ánimo de lucro dirigida a personas de 50 a 70 años, organizada bajo principios democráticos y de respeto medioambiental, que busca ofrecer una alternativa residencial segura, participativa y comunitaria para el envejecimiento activo.

