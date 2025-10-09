La zona oeste y sur y algunas pedanías de Jerez, entre los enclaves con menos renta de España

Cuatro enclaves de Jerez, concretamente el oeste y sur de la zona urbana y las pedanías de La Barca y Estella, se encuentran entre las zonas con menos renta de toda España. Así se recoge en la Estadística de los Declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los mayores municipios por código postal que la Agencia Tributaria ha publicado este miércoles. La pasada semana, el organismo fiscal publicó las cifras que los contribuyentes incluyen en la declaración de la renta que se presenta cada año correspondientes al ejercicio 2023 y en esta jornada ha publicado los registros por códigos postales.

A tenor de estos registros, la zona de Jerez con menor renta disponible media declarada se encuentra en la zona rural, concretamente en el enclave conformado por la entidad local autónoma de La Barca de Florida, que incluye a Magallanes y Puente de la Guareña (es el código postal 11.570). Según este informe, las algo más de 2.000 declaraciones que se presentaron en el ejercicio 2023 presentaron una renta bruta media de 20.300 euros y una renta disponible de 17.594.

Con estos registros, este enclave del término municipal jerezano, y a pesar de que se produjo un incremento del 7% respecto a los registros de 2022, es el primero de la provincia, el séptimo de Andalucía y el decimotercero de toda España con menos renta declarada. No obstante, en este estudio de la Agencia Tributaria únicamente se incluyen las ciudades de más de 100.000 habitantes del régimen fiscal común (están excluidos los municipios de Navarra y de País Vasco, con un régimen foral propio).

Mientras, la zona oeste de Jerez, que engloba a barrios como Santiago, Icovesa, Las Torres o La Plata (son los incluidos dentro del código postal 11404) es el octavo enclave andaluz y el decimosexto de todo el país más pobre con una renta bruta media de algo más de 20.600 euros y una neta de 17.844 euros. Eso sí, en la comparativa entre 2022 y 2023 ha subido un 4%.

Le sigue en esta clasificación la entidad local autónoma de Estella del Marqués y la pedanía de Cuartillos, con una renta bruta de casi 20.700 euros y una disponbiles de 17.959 euros, según la Agencia Tributaria —ocupa el noveno puesto en la comunidad autónoma y el decimoquinto en España—. Y también se encuentra dentro de los 25 enclaves con menos renta de todo el país la zona sur de la ciudad, con una renta bruta de 21.230 euros.

A tenor de las declaraciones de la renta correspondientes a 2023, las zonas más pobres del país se encuentran en Sevilla (comprende la zona noreste que incluye a barrios como el polígono San Pablo), en la provincia de Alicante (Nou Alcacant en la capital y Carrús-plaza Barcelona en Elche) y en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, con una renta bruta media de entre 11.300 y 17.600 euros.

Otros cuatro enclaves, por debajo de la media

Además de estos enclaves, hay otros cuatro que también se sitúan por debajo de la renta media bruta de la ciudad (que se sitúa en los 26.725 euros). Entre ellos se encuentra la entidad local autónoma de Guadalcacín (unos 21.400 euros), las barriadas rurales de Las Pachecas y El Mojo (23.333 euros), el perímetro conformado por las barriadas de Torresoto, Agrimensor, San Miguel, Pío XII, Madre de Dios, Vistaalegre, Estancia Barrera y Vallesequillo (con unos 24.460 euros) y la zona este (unos 25.300 euros).

Mientras tanto, la zona de Jerez con más renta es la que está incluida dentro del código postal 11402, que engloba a puntos como parte de la avenida Alcalde Álvaro Domecq y calle Santo Domingo, Puerta de Sevilla y zonas del centro histórico como San Pedro o plaza de las Angustias, entre otras. En ella, la renta bruta media declarada supera los 36.300 euros. Mientras, la zona noroeste cuenta tiene unos 35.144 euros de media y la zona de intramuros unos 30.180 euros. Mientras, las zonas residenciales de la zona norte y noreste tienen una renta media de unos 29.400 euros aproximadamente.