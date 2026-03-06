El Ateneo de Jerez acoge este viernes un encuentro con Carmen Calvo sobre su libro 'Nosotras. El feminismo en la democracia'

El Aula Feminista del Ateneo de Jerez ofrece este viernes 6 de marzo a las 19:00 horas, a dos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, una charla-entrevista con Carmen Calvo sobre su último libro 'Nosotras. El feminismo en la democracia'. El evento se llevará a cabo en la sede del Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal número 8. La entrada es libre hasta completar aforo. Esta actividad se enmarca dentro del VI Ciclo 'Marzo con M de Mujer' que viene organizando esta centenaria institución cada año.

Carmen Calvo, una de las voces feministas más reconocidas de España, explica en este ensayo cuáles son los grandes problemas de la desigualdad que padecen las mujeres y cuáles son las soluciones que aporta el feminismo. Esta jurista, actual presidenta del Consejo de Estado, no sólo comentará su obra publicada en 2024 sino que además analizará en este encuentro propuestas de acción concretas y cercanas a la vida cotidiana que permiten que nuestra sociedad avance en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Con la experiencia de haber sido también presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en esta obra Carmen Calvo parte de su propia trayectoria vital para reconocerse en otras muchas mujeres alejándose del terreno teórico con medidas prácticas y reales. A través de esta entrevista-charla que ofrece el Ateneo de Jerez, esta activista cordobesa ofrecerá propuestas feministas divulgativas para avanzar en igualdad.