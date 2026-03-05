Qué hacer en Jerez este fin de semana: teatro y música en la despedida del XXX Festival

La Economía del Dato y su Aplicación Empresarial y Profesional

La delegación municipal del Ayuntamiento de Jerez en la avenida Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9 (La Moncloíta) acoge este jueves 5 de marzo a partir de las 10:00 horas una sesión formativa gratuita denominada La Economía del Dato y su Aplicación Empresarial y Profesional.

La economía de datos es un modelo económico basado en la recopilación, procesamiento y uso de datos para generar valor, innovación y ventajas competitivas. El empleo de este modelo trata de impulsar el crecimiento digital de empresas y profesionales.

Durante la sesión se estudiarán diversos aspectos que ayudarán a los participantes a explorar las posibilidades de aplicación de la Economía del Dato y se analizarán casos reales.

Se mostrará cómo el dato puede convertirse en un activo económico que genera valor, eficiencia y nuevas oportunidades. Para inscribirse sin coste alguno, firme en este formulario.

Jesús F. Creagh presenta en Jerez su libro sobre Semana Santa

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez acogerá este jueves, 5 de marzo, a las 19:30 horas, en su sede social de la calle Consistorio, la presentación oficial del nuevo libro de Jesús F. Creagh, una obra que se perfila ya como referencia imprescindible para el estudio de la Semana Santa andaluza. Será introducido por el cofrade de la Hermandad de Loreto Eduardo Velo García.

La presentación de este 5 de marzo permitirá conocer de primera mano el proceso de investigación y las conclusiones de un trabajo que aspira a convertirse en obra de referencia para estudiosos, cofrades y amantes de la Semana Santa. La asistencia a este acto académico es de libre acceso hasta completar aforo.

Exposición 'La Semana Santa en Miniatura II'

La Sala de Profundis de loa Claustros de Santo Domingo acoge este jueves 5 de marzo la apertura de la exposición 'La Semana Santa en Miniatura II' junto a la muestra Crucifixión-Club Filatélico Jerezano. Horario: De martes a viernes de 10:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas Sábados de 10:00 a 13:45 horas

Domingos, lunes y festivos cerrado Horario especial de Semana Santa: Del Sábado de Pasión al Domingo de Resurrección de 10:30 a 13:30 horas. Jueves Santo y Viernes Santo cerrado

Concierto de marchas procesionales

La Sala Compañía acoge un concierto de marchas procesionales este jueves 5 de marzo a la 20:00 horas en el que se rendirá un homenaje a Domingo Díaz Rodríguez.

Finaliza el XXXX Festival de Jerez 2026

La XXXX edición del Festival de Jerez 2026 se despide este fin de semana con. aún, grandes atractivos en su programación como lo serán los espectáculos de la Compañía José Montoya 'Berenjeno', Compañía de María Moreno, Alba Bazán, David Lagos y Leonor Leal con Proyecto Lorca y Manuel Valencia, el estreno absoluto de Beatriz Morales y el cierre de la Compañía Flamenca La Lupi.

Para consultar toda la programación pinche en este enlace.

IV Encuentro Mujeres en la Gastronomía Gaditana

La bodega Valdespino (Carretera Nacional IV KM. 640) acoge el IV Encuentro Mujeres en la Gastronomía Gaditana Organizado por la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables.

Bajo el lema “Jerez, Sabor con Igualdad. La gastronomía que quita el sentío”, esta edición se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Mujer y adquiere un cariz especial al rendir homenaje a Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026.

La cita se desarrollorá este viernes 6 de marzo entre las 11:00 y las 13:00 horas. Las inscripciones se pueden formalizar en info@mujeresimparables.org

Conferencia "La Almojábana de Jerez", dulce de la época Andalusí

Jerez, como Capital Gastronómica de España 2026, sigue albergando diversos eventos para celebrar dicha distinción. En este caso, este viernes 6 de marzo es el turno de la conferencia "La Almojábana de Jerez, dulce de la época Andalusí'.

Dice el cronista al-Hiŷārī (s. XII) que, entre los dulces que se elaboraban en el Jerez andalusí, destacaban las almojábanas (al-muyabbanāt), un delicioso buñuelo relleno de queso y frito en buen y abundante aceite. Eran tan exquisitas que entre las gentes de al-Ándalus circulaba el dicho siguiente: "¡Desdichado aquel que entre en Jerez y no pruebe las almojábanas!"

La almojábana, manjar de visires y califas, es el pastel más antiguo de Jerez, una tradición milenaria que regresa hoy a nosotros siguiendo la receta original de varios manuscritos anónimos del siglo XIII.

Entrega de Premios Racimo y Filoxera

Dentro de los actos previsto por el Día Internacional de las Mujeres, que se celebra cada año el 8 de marzo, tendrá luggar este viernes 6 la entrega de los premios Racimo y Filoxera a partir de las 12:30 horas en los Claustros de Santo Domingo.

El Premio Racimo Honorífico de Jerez, a Paz Ivison como pionera histórica del periodismo especializado en el vino. Para consultar el resto de premiados pinche en este enlace.

Teatro en la sala La Quemá

La sala La Quemá organiza su I Certamen de Teatro 'Musas mujers trágicas y divinas' desde este viernes 6 de marzo hasta el domingo 15 de marzo con siete funciones

Las dos primeras están programadas para este viernes 6 y sábado 7 de marzo con 'Toma tu puta caña' a las 21:00 horas y 'Niña, da la luh' a las 20:00 horas, respectivamente.

El precio de la entrada general para ambos espectáculos asciende a 10 euros. Hay un bono de 48 euros por seis obras de teatro y otro de 50 por la programación completa.

El festival está organizado por la Asociación La Bodega de la Plaza Quemá (Plaza Quemada, 5) Se permiten reservas y venta de bonos en el número de teléfono: 676 75 81 88

'El Fado, el alma de Portugal' en el Palacio San Dionisio

Este viernes 6 de marzo a partir de las 18:00 horas, el Centro Cultural Palacio San Dionisio acoge el recital-conferencia 'El Fado, el alma de Portugal', a cargo de Juan Santamaría, una de las figuras más relevantes del fado portugués en España.

En un formato íntimo y cuidadosamente concebido, Juan Santamaría interpretará acompañado a la guitarra algunos de los temas más emblemáticos del repertorio fadista, hilando música y relato en una propuesta que trasciende el concierto tradicional. A través de su interpretación y de un discurso documentado, nos descubrirá los orígenes y la evolución del fado, así como los vínculos culturales y musicales que lo conectan con otras tradiciones, entre ellas el flamenco. Una experiencia artística que promete una tarde única y profundamente emotiva.

Más información y reservas en la web.

IX Congreso Andaluz de Cofradías y Asociaciones Enogastronómicas

El X Congreso Andaluz de Cofradías y Asociaciones Enogastronómicas organizado por FECOAN se consolida como un punto de encuentro único para amantes, defensores y embajadores de la gastronomía y los vinos de Andalucía.

Desde el sábado 7 al lunes 9 de marzo, Jerez se convierte en el epicentro de la cultura culinaria acogiendo a representantes de cofradías, asociaciones, sumilleres, cocineros, productores y profesionales del sector.

El programa combina ponencias, mesas redondas, catas magistrales, rutas culturales y experiencias gastronómicas que destacan la diversidad y riqueza de la despensa andaluza con especial atención a los productos con denominación de origen y a la innovación en la cocina tradicional. Para consultar la programación pinche en este enlace.

Entrada gratuita y visita guiada al Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez, como cada primer sábado de mes, ofrece a sus visitantes la entrada gratuita y una visita guiada a sus instalaciones este sábado 7 de marzo. Las rutas por la pinacoteca tendrán lugar a las 11:00 y 12:30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

Además, el Museo Arqueológico propone otra visita guiada temática por las salas del museo con el título "El barro del que está hecho la historia" a cargo de Laureano Aguilar Moya el mismo sábado 7 a las 11:30 horas. Es necesario hacer reserva previa al teléfono 956149560

Carnaval feminista

La plaza del Banco es el escenario elegido para la celebración del Carnaval feminista con la participación de las siguientes agrupaciones: Comparse "La Camorra" Comparsa "Las Muñecas" Romancero "La Mare que lo parió" Romancero "Un Romancero de pelo". La cita será este sábado 7 a partir de las 13:00 horas.

El norteamericano Marcel Riesco cerrará la fiesta del X Aniversario de The Rock and Roll Club Jerez

X Aniversario de The Rock and Roll Club Jerez

La fiesta gratuita por el X Aniversario de la fundación de The Rock and Roll Club Jerez se celebrará este sábado 7 de marzo en La Sala La Galería, (avenida de Europa, 9) a partir de las 12:30 horas con un atractivo cartel conformado por cinco bandas nacionales e internacionales.

El horario de las bandas participantes es el siguiente: 13:30 Morning Star Combo (España) 16:00 The Rotten Rockers (Italia) 18:00 Ray Allen and his band (Alemania) 20:00 Johnny Jailbirds (Reino Unido) 22:00 Marcel Riesco (Estados Unidos) Los dj's Juan Lewis, Miquelo di Bari, Mr Castle y Dj Tony estarán a los platos entre concierto y concierto.

Rastrillo de los Domingos

Este domingo 8 de marzo tendrá lugar en la explanada de los Cacharritos el regreso del Rastrillo de los Domingo de 10:00 a 14:00 horas con acceso libre.