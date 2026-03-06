Lluvia en Jerez y posibles nevadas este viernes en Grazalema

La borrasca Regina continuará dejando lluvias este viernes en Jerez y su campiña

La borrasca Regina continuará dejando inestabilidad este viernes 6 de marzo con precipitaciones generalizadas en Jerez de la Frontera y su campiña y posibles nevadas en varios puntos de la Sierra de Cádiz como Grazalema o Jimena, según avanza hoy la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

De acuerdo a estos pronósticos, las lluvias podrían ser, en nuestra ciudad y su zona rural, más persistentes durante la primera mitad de la jornada con un posible acumulado de 1,5 litros de agua por metro cuadrado entre las nueve de la mañana y la una de la tarde de este primer viernes cofrade del mes de marzo.

Por otro lado, la nieve en Grazalema podría dejar una acumulación de hasta dos centímetros durante veinticuatro horas.

Las nevadas se esperan por encima de los 1.200 metros, con una cota de nieve situada entre los 900 y 1.000 metros, según vaticina la Aemet, que ha activado el aviso amarillo entre las seis de la mañana y las seis de la tarde de este viernes.

Las temperaturas minimas descenderán de forma generalizada, hasta los 8 grados en Jerez, y hasta los 3 grados en Grazalema.

Las máximas rondarán los 13º aquí y los 9º en varias localidades de la Sierra.

Los vientos soplarán moderados de componente noroeste durante la primera mitad del día, con rachas máximas de hasta 15 kilómetros por horas, rebajando su intensidad por la tarde y rolando a dirección suroeste.

Catorce comunidades en alerta con tres en aviso naranja

Catorce comunidades autónomas, además de ambas ciudades autónomas, están en alerta este viernes por lluvias, nieve, viento y/o temporal marítimo, de las cuales Andalucía, Cataluña y Murcia se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, por alguna o varias de dichas inclemencias.

Están en nivel naranja Andalucía, por fenómenos costeros y nevadas, y en amarillo por viento; Cataluña, por lluvias, y en amarillo por temporal marítimo; y la Región de Murcia, por fenómenos costeros y nevadas, según las predicciones de la Agencia Estatal.

Se encuentran en amarillo Aragón, por lluvias; Asturias, por lluvias, nieve y oleaje; Baleares, Canarias y la ciudad autónoma de Melilla, por temporal marítimo; Cantabria, por lluvias, viento y oleaje; Castilla y León, por lluvias, nevadas y viento; y Castilla-La Mancha, por nieve.

Asimismo, Galicia, por nieve y temporal marítimo; País Vasco y La Rioja, por lluvias; Comunidad Valenciana, por lluvias y temporal marítimo y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento.

Las acumulaciones superarán los 150 litros en 24 horas en el Pirineo y zona prelitoral de Girona, al igual que en el prepirineo de Barcelona, por lo que se encuentran en nivel naranja de riesgo.

En el transcurso de 12 horas alcanzarán en dichas zonas de Cataluña niveles de más de 100 litros por metro cuadrado, y los chubascos irán acompañados ocasionalmente de tormentas.

Por otra parte, las acumulaciones de nieve superarán los 5 centímetros en 24 horas en Guadix y Baza (Granada), en el valle del Almanzora y los Vélez (Almería) y en el noroeste de Murcia, a partir de 1.300-1.400 metros, por lo que están en nivel naranja de riesgo.

También están en naranja, aunque por fenómenos costeros, el levante almeriense ante la previsión de olas de 4 metros, y Campo de Cartagena y Mazarrón, en Murcia, en donde las olas serán de 3 a 5 metros.

Las precipitaciones serán abundantes y localmente fuertes en el Cantábrico, el nordeste y posiblemente en zonas aledañas.

Las acumulaciones superarán de forma extensa los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Podrán darse chubascos fuertes en el cuadrante nordeste, fachada oriental y Estrecho.

En amplias zonas de la Comunidad Valenciana se superarán los 60 litros por metro cuadrado en doce horas y también en el centro y valle de Villaverde en Cantabria, e incluso los 80 litros ocasionalmente. Asimismo, en la cordillera y Picos de Europa en Asturias.

Se prevén acumulaciones significativas de nieve en la cordillera Cantábrica, sistema Central y sierras béticas.

Serán probables las rachas de viento muy fuerte en el norte de Castilla y León, en el Estrecho y Alborán, con intensidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora.