El Ateneo de Jerez inaugura este sábado 22 de noviembre la exposición 'Animalario' de Juan 'Costus'

El Ateneo de Jerez inaugura este sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas la exposición 'Animalario', una recopilación de obras de Juan José Carrero, que perteneció a la pareja artística y sentimental que adoptaron el pseudónimo de Costus. Tras la inauguración se ofrecerá un jerez de honor a las personas asistentes.

La exposición se ofrece en la sala María Manuel Pozo del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal, 8. El horario de visitas, tras su inauguración y hasta el 22 de diciembre, será de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Juan Costus, nombre artístico del artista plástico Juan José Carrero Galofré que, junto a Enrique Naya Igueravide formaron el dúo Costus y que es conocido por un estilo que combina naif, pop, kitsch y expresionista. Esa combinación se traslada al modo en que representa los animales porque estos no sólo funcionan como motivos decorativos sino como parte de un universo simbólico, a veces con un toque onírico con animales fantásticos. Los animales en esta exposición pueden interpretarse como metáforas de la libertad y la imaginación, no exentos de crítica social. El uso de color, formas sencillas y figuras marcadas hace que destaquen visualmente, aportando un carácter lúdico y a la vez profundo a su estética.

Juan Costus ha realizado numerosas exposiciones en España y el extranjero, destacando por sus obras con animales, escenas urbanas y elementos imaginarios, con un enfoque lúdico y crítico de la realidad. El Ateneo de Jerez presenta en esta ocasión, esta exposición centrada en animales que permanecerá abierta al público durante un mes.