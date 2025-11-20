Qué hacer en Jerez este fin de semana: Alumbrado de Navidad, zambombas y ópera

Imagen de la ópera Don Gil de Alcalá que se respresentará este fin de semana en el teatro Villamarta de Jerez

Entrega del I Premio de poesía Julio Mariscal

La Asociación Cultural Pie de Página organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, la entrega del I Premio de poesía Julio Mariscal al ganador Sandro Luna, que presentará la obra premiada 'Esa velocidad que tanto se parece a estar enamorado' durante el acto.

La cita arrancará este jueves 20 de noviembre a las 17:00 horas en la sala Pescadería Vieja (Calle Pozuelo,1) y será presentado por Eloy Andújar. Intervendrán Raúl Pizarro y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. Contará con el acompañamiento musical de la Asociación Pequeño Orfeo.

Monólogo 'Te lo dedico'

Este jueves, día 20 de noviembre, a las 18.30 horas, y en la Sala Compañía de Jerez, se pondrá en escena del monólogo ‘Te lo dedico’, con la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach. Se trata de una tarde dedicada a la concienciación social y cultural contra la violencia de género, que hará partícipe al público en un coloquio posterior. La entrada será libre hasta completarse aforo. La actriz Belén Orihuela interpreta una obra teatral que, a través de un monólogo, y el posterior coloquio, ofrece una alianza con el objetivo de trabajar la igualdad de género a través de las artes escénicas, de forma dinámica y divertida, impulsando el cambio social.

Concierto y teatro en la sala La Quemá

Este jueves 20 de noviembre tendrá lugar el concierto de Sunshine in Ohio en la sala La Quemá. El grupo formado en Grenoble, Francia, es un colectivo de músicos creado en 2017 por Johnny Sunshine y Lorain Ohio, que llega en formato duo con la idea de llevar a su público a un viaje por un USA imaginario, poblado de vaqueros, bluesmen, cactus, iglesias donde se canta gospel y canciones de estilo americana.

Por otro lado, el viernes día 21 tendrá lugar la representación de la obra de teatro 'La mar de lejos' de la compañía jerezana Tras el Trapo. Dos mujeres deambulan hacia una tierra sin fronteras donde despojarse de las miserias de un presente incierto, guardando en sus maletas el peso de la burocracia, el miedo, el hambre y la maternidad. Vagaran por sus días de gloria como artistas, dejando al desnudo su rabia y su alma sobre la espuma de un océano, que quizás, se encargue de sanar sus heridas.

La entrada para ambos espectáculos, que arrancarán a las 21:00 horas, es un donativo de 10 euros. Se pueden realizar reservas en el número de teléfono 676 758 188

Ópera Don Gil de Alcalá

El Ciclo de Lírica en el teatro Villamarta de Jerez sigue este fin de semana con la ópera Don Gil de Alcalá del autor Manuel Penrlla Moreno. Esta ópera cómica llega al coliseo jerezano bajo la dirección escénica de Emilio Sagi. La trama se inspira el El sí de las niñas, de Moratín, con una cándida historia de amor entre dos jóvenes -Niña Estrella y Don Gil- que se ve entorpecida por un tercero en discordia, pero la complicidad de los sirvientes y el pícaro sargento, que canta al vino de Jerez, perfilan una obra de trazo elegante. Un neoclasicismo musical a la española con aires del virreinato de Nueva España que mezcla lo hilarante con la enorme belleza de su música.

Hay dos representaciones, una el viernes 21 a las 20 horas y la otra el domingo 23 a las 18:00 horas. El precio de las entradas oscila entre los 30 y los 60 euros.

Presentación del libro Cantar de Gigantes

El nuevo libro de Lucas CL Guitarte, 'Cantar de gigantes' se presenta este viernes 21 de noviembre en la librería Alavera. situada en el Centro Comercial Luz Shopping. El evento arrancará a las 19:00 horas y contará con la presencia del autor de la obra, publicada por Tierra de Nadie Editores.

El escritor compartirá con los asistentes el proceso creativo de su obra, una historia ambientada en un mundo de fantasía épica donde la magia, los desafíos y la lucha interior cobran un papel protagonista. Tras la presentación, los lectores podrán disfrutar de una sesión de firmas y conversar con el autor sobre los personajes, el universo literario que ha construido y las claves que han dado forma a Cantar de Gigantes.

Encendido del alumbrado de Navidad

El acto inaugural de la Navidad de Jerez de la Frontera tendrá lugar este viernes 21 de noviembre con ela ceremonia del encendido del alumbrado a las 19:00 horas, coincidiendo con el inicio de las zambombas. El evento contará, acto seguido, con un concierto de Luis de Perikín y su grupo en el entorno de la Alameda Cristina.

Zambombas

Con el encendido del alumbrado de Navidad se da el pistoletazo al periodo de la celebración de zambombas en la ciudad hasta el próximo 24 de diciembre. En el siguiente enlace podrá consultar toda la programación prevista en dichas fechas.

Primera edición de ‘White fever' en Soho Boutique

Soho Boutique Jerez acogerá los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre, la primera edición de ‘White fever’, un encuentro profesional y social organizado por La Cayetana Eventos.

Este evento exclusivo estará completamente dedicado al sector de las ceremonias, moda de invitada, despedidas de soltero/a, puestas de largo y celebración en general, ofreciendo un espacio elegante donde los asistentes podrán descubrir las últimas tendencias y propuestas de las marcas más solicitadas de la provincia.

El evento se celebrará con entrada gratuita en las instalaciones de Soho Boutique Jerez, con el siguiente horario: Sábado, 22 de noviembre: de 12:00 a 20:00. Domingo, 23 de noviembre: de 12:00 a 19:00.

Tributo a Oasis

La magia del britpop llega a Jerez de la Frontera de la mano de Masterplan, una de las bandas tributo más destacadas del supergrupo Oasis que existe en España. Con una puesta en escena fiel y una energía arrolladora, revivirás himnos generacionales como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” o “Champagne Supernova”, junto a muchas más joyas de los hermanos Noel y Liam Gallagher.

"Prepárate para cantar, saltar y dejarte llevar por la nostalgia de los años 90 en un espacio único como La Guarida del Ángel, punto de encuentro imprescindible para la mejor música en directo. Una noche para auténticos fans de Oasis y para todos los que quieran disfrutar de un viaje sonoro cargado de actitud, rock y emoción", señalan desde la organización.

El concierto está previsto este sábado 21 de noviembre a partir de las 23:00 horas. Las entradas cuestan 12 euros anticipada más 1,20 en gastos de gestión y 15 euros en taquilla.

Teatro: "Abre la puerta"

La compañía de teatro Dioniso presenta la 'Abre la puerta', dirigida por Maika Mota una adaptación de una obra de Laurent Baffie. y lo hará este viernes 21 de noviembre a partir de las 19:30 horas en Estella del Marquès y el sábado 22 de noviembre a las 19:30 horas en Centro Social San Benito. La entrada es libre hasta completar aforo.

Actividades en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico propone este fin de semana dos actividades por el decimotercer aniersario de la reapertura de la pinacoteca jerezana. Por un lado, este sábado 22 de noviembre tendrá lugar el taller infantil 'Arqueólogos por un día', impartido por Albanta Educación. Está destinado a niños de edades comprendidas entre los 7 y 12 años. El aforo es limitado por lo que es necesario hacer reserva previa llamando al teléfono 956149560.La otra actividad es una visita guiada titulada Líbranos del Mal" con Laureano Aguilar Moya. El aforo también es limitado, asi que es necesario hacer reserva previa llamando al teléfono 956149560