El Ateneo de Jerez proyecta este jueves el documental 'La Llena de Gracia'

Un fotograma del documental 'La Llena de Gracia' sobre la Magna Mariana de 2024

El Ateneo de Jerez proyectará este jueves 5 de marzo a las 19:30 horas el documental “La Llena de Gracia” de la productora jerezana “Handa Movies”.

La cinta será expuesta en el auditorio de la Fundación Cajasol en la Avenida Ingeniero Ángel Mayo, 20.

La entidad anima a la población jerezana "a la asistencia a esta proyección ya que la entrada es libre hasta completar aforo".

Esta actividad, incluida en el Programa de Cuaresma de la Fundación Cajasol y presentada el pasado mes de octubre en el Teatro Villamarta, recoge la procesión de la Magna Mariana que recorrió las calles jerezanas en octubre de 2024.

La proyección que realiza el Ateneo de Jerez, es una cita indispensable para quienes se interesan por el cine documental sacro como herramienta de reflexión, de conocimiento y de análisis artístico religioso.

La obra, que invita a reflexionar sobre el patrimonio, la memoria colectiva y las expresiones vinculadas a la historia y a las creencias del pueblo jerezano, contará tras la proyección con un coloquio con su director, José Manuel Melero Daza, lo que permitirá a las personas asistentes poder profundizar en el proceso creativo y en las claves culturales que aborda la película.

La calidad artística del documental es fruto del brillante y creativo trabajo de su director, Melero Daza, quien, junto a siete equipos de cámaras, consiguió captar con sensibilidad y maestría momentos únicos en los que 37 pasos de palio recorrieron nuestra ciudad en un acontecimiento de extraordinario y singular valor artístico.

La proyección recoge momentos clave y profundamente emotivos de este evento, subrayando su relevancia cultural y su indiscutible valor patrimonial. El Ateneo de Jerez podrá ofrecer esta obra al público jerezano gracias a la colaboración de la Unión de Hermandades, entidad gestora de la cinta.

Esta proyección cuenta, además, con las colaboraciones del Ayuntamiento de Jerez, la Fundación Cajasol y Handa Movies Producciones.