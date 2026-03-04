Beatriz Torres trae a Jerez su premiada obra de teatro 'Toma tu puta caña'

La actriz andaluza Beatriz Torres trae este próximo fin de semana a Jerez de la Frontera su premiada obra de teatro 'Toma tu puta caña' en la que reflexiona de forma descarnada e hilarante sobre el teatro y la vida misma.

La función abrirá este próximo viernes 6 de marzo a las 21:00 horas el I Certamen de Teatro 'Musas mujeres, trágicas y divinas" que se celebrará en la sala La Quemá hasta el domingo 15 de marzo y el que están previstas la representación de hasta siete espectáculos teatrales.

Beatriz Torres está de gira por España con 'Toma tu puta caña', que le ha reportado el Premio Mejor Dramaturgia en el Festival S’Illo de Mallorca en 2020 y el premio a la mejor actriz en el Festival Noctívagos en 2022 y Premio a mejor Producción en el Festival Villa del Guadalquivir en 2023.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden reservar vía whatsapp en el número de teléfono 676 75 81 88

Sinopsis de 'Toma tu puta caña'

Candela, una actriz andaluza residente en Madrid, lucha por hacerse un hueco en el mundillo, mientras trabaja tras la barra del bar de un emergente teatro madrileño. Una mirada indiscreta al panorama teatral contada por la mujer que los emborracha.

Tras un mazazo a su cuenta bancaria y cansada de vivir entre raciones y cañas, Candela atraviesa un momento de su vida en el que sus sueños parecen más distantes que nunca. Por eso termina todas las cañas con la misma espumita: estoy hasta el coño. Una ventana abierta a la realidad que se esconde detrás de todos los teatros.

Miles de historias de actores refugiados tras un grifo de cerveza, que se preguntan ¿cuántas cañas hay que poner para conseguir dar una réplica?

Perfil de Beatriz Torres

Actriz, dramaturga y directora nacida en Sevilla, licenciada en interpretación textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. En 2012, fundó la compañía Zía La Moraíta Teatro, con la que ha producido diversas obras teatrales, cortometrajes y una web de serie. En el ámbito teatral, su obra «Toma tu puta caña», de su autoría y protagonizada por ella misma, está actualmente en gira.

Otras obras incluyen «En defensa propia» (Teatro del Barrio, 2016) con gira por España, y «Salidos del vértice», dirigida por Miquel Crespí y representada en varias ciudades de Andalucía. Destaca además su trabajo como ayudante de dirección y producción en el proyecto inclusivo llevado a cabo en el FIT de Cádiz en 2023, La Velocidad de la Luz, de Marco Canale.

Compañía Zía La Moraíta Teatro

Es una compañía andaluza fundada por Beatriz Torres en Cádiz en 2013 y actualmente se desarrolla por toda España. Su trayectoria se caracteriza por su diversidad en montajes y proyectos. Temas políticos, sociales y reivindicativos con un toque cómico e irónico; historias reales con matices de ficción.

Entre sus montajes se encuentran, en otros, ‘Salidos del vértice‘, con dirección de Miquel Crespí; ‘En defensa propia‘, dirigido por Alfonso Pindado; ‘Toma tu puta caña‘, de Beatriz Torres.

La compañía cuenta con un amplio recorrido de actuaciones en diferentes ciudades de España dentro de multitud de circuitos, salas y festivales, adquiriendo varios premios y nominaciones.