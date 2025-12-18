El Canijo de Jerez colaborará en el disco del 30 aniversario de Eskorzo

La banda granadina Eskorzo pondrá fin a la gira de presentación de su disco 'Historias de amor y otras mierdas' con un concierto este viernes en la Sala Pandora de Sevilla y una última actuación en Granada este sábado en la sala Industrial Copera.

Además, el grupo ha adelantado que en 2026 conmemorará su 30 aniversario con el lanzamiento de un nuevo disco, en el que contará con colaboraciones de artistas de la talla de Chambao, El Canijo de Jerez, Macaco, Albert Pla o Coque Malla, entre otros.

El vocalista de la banda, Tony Moreno, ha señalado que la gira internacional "ha sido muy intensa, con sus luces y sus sombras, pero la hemos disfrutado mucho. A pesar del cansancio, nos lo hemos pasado como niños chicos".

Respecto a su próxima actuación en la capital hispalense, Moreno ha destacado que "tocar en Sevilla es casi como tocar en Granada, es una ciudad muy importante y, afortunadamente, cuenta con un circuito musical muy potente", subrayando que el público sevillano siempre los ha acogido con mucho cariño.

En este sentido, ha resaltado que el directo del grupo "es muy potente, conectamos con el público y se genera una retroalimentación energética que hace que los conciertos sean bastante cardíacos e incendiarios".

En la recta final de la gira, el vocalista ha reconocido que la banda llega "agotada, como cualquier grupo después de una gira".

No obstante, ha matizado que "hemos estado tocando 24 o 25 conciertos en apenas 30 días por el centro de Europa y también hemos pasado por varias ciudades españolas como Bilbao, Vigo, Barcelona o Madrid.

Aun así, estamos más contentos que cansados y muy satisfechos con la experiencia", ha apostillado.

Asimismo, al referirse al último concierto de la gira en la ciudad de la Alhambra, ha reconocido que afrontan la cita con muchos nervios, ya que "se juntan muchas cosas: termina una gira muy larga, que empezó el 15 de noviembre de 2024, y lo hacemos en casa, con nuestra gente. Creo que va a ser un concierto muy emotivo y cargado de emociones por todos lados", ha señalado, adelantando que habrá "algunas sorpresillas".

El Canijo de Jerez

Un nuevo disco de Eskorzo para celebrar el 30 aniversario

El artista ha reconocido que "por un lado da un poco de pena ver cómo se acaba la gira, pero también hay que pasar página y ponerse a hacer otras cosas". En este sentido, ha avanzado que la banda ya trabaja en un disco recopilatorio que conciben como un "autoregalo" por su 30 aniversario, que se celebrará el próximo año.

El nuevo álbum incluirá 14 canciones y contará con colaboraciones de artistas reconocidos como Coque Malla, Albert Pla, Chambao, Macaco, Amparanoia y El Canijo de Jerez, entre otros.

Sobre este nuevo trabajo, ha explicado que todas las canciones "tienen un rollo muy diferente" y que en algunos casos "las versiones suenan incluso muy opuestas". Según ha detallado, "cada artista le ha dado su propio enfoque, que era justo lo que queríamos, que cada colaboración llevara la canción hacia un lugar distinto".

Además, el grupo acaba de lanzar una nueva versión en vinilo de su single 'La pena', que forma parte del proyecto previsto para 2026, consistente en la edición de un disco doble. Este tema supone el segundo adelanto del trabajo, tras 'Los besos'.

La banda ha anunciado que próximamente publicará 'La tumba', una canción que fue grabada en la calle donde reside el vocalista: "cogimos la guitarra, salimos a mi calle y la tocamos allí mismo, porque queríamos hacerlo así", ha explicado.

Estas nuevas versiones, ha añadido, tienen un carácter "más íntimo" y ofrecen "otra lectura" de las canciones, ya que en directo suelen ser "mucho más cañeras".

También, la banda ha publicado en vinilo su disco 'Camino de fuego', que cumple diez años. La decisión de reeditarlo en este formato responde, según ha explicado Moreno, a que se trata de un trabajo que "tuvo una acogida bastante buena cuando salió en 2014 y contiene canciones muy potentes que seguimos tocando actualmente".

Eskorzo: " Somos unos bastardos musicales desde que empezamos"

En relación con su último álbum, 'Historias de amor y otras mierdas', el vocalista ha señalado que "cada disco es un regalo, porque supone sacar adelante un nuevo proyecto". En este caso, ha destacado que el trabajo ha permitido a la banda "girar muchísimo por toda Europa, algo que te anima a seguir tocando y subiéndote a los escenarios", subrayando que "cada disco es consecuencia del anterior".

De igual forma, ha señalado que este álbum no supone un cambio radical respecto a los anteriores, ya que "seguimos manteniendo el mismo concepto: mezclamos toda la música que nos da la gana". Al respecto, ha explicado que la banda cree que "la música está viva, en constante evolución, y que no puede quedarse anclada en estilos predefinidos o en la idea de lo 'puro'". "Desde que empezamos siempre hemos sido unos bastardos musicales", ha afirmado.

En esta línea, ha asegurado que la filosofía del grupo no ha cambiado, sino que "simplemente vamos incorporando sonidos nuevos, porque escuchamos mucha música y hay estilos que nos atraen". En ese sentido, ha apuntado que ahí puede estar la principal diferencia respecto al primer disco, aunque "el concepto sigue siendo el mismo".

Eskorzo: "El 'mainstream' es música de marca blanca"

En cuanto al panorama musical en España, el artista ha diferenciado entre la escena 'mainstream' y la 'underground'. Según ha explicado, el ámbito 'underground' "está lleno de artistas con ganas de hacer cosas nuevas, diferentes, de innovar y de transmitir un mensaje", mientras que el 'mainstream' es "justo lo contrario, porque los artistas que suenan son muy parecidos entre sí, donde muchas veces no hay un mensaje reivindicativo y todo resulta demasiado correcto, casi como música de marca blanca".

"El 'mainstream' lo está copando todo, desgraciadamente, y dentro de él no veo variedad, ni mensaje, ni demasiada calidad", ha subrayado, aunque ha matizado que "algunas cosas se salvan". En cualquier caso, ha lamentado que "la música está peor ahora que cuando yo empecé".

Por último, Moreno ha afirmado que la banda no ha cambiado en lo esencial desde sus inicios, hace ya treinta años. "Al principio éramos más jóvenes e irreflexivos, y ahora somos más mayores, pero igual de irreflexivos, así que creo que no ha cambiado nada", ha bromeado, añadiendo que "lo bueno es haber cumplido 30 años, que se han pasado volando".

El vocalista ha recordado con nostalgia que "parece que fue ayer cuando éramos unos chavalillos de 19 años metidos en un local de ensayo, con una guitarra mala recién comprada, aprendiendo a tocar".