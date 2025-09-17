Cartel y horarios del primer Festival CSB Solera Viva en Jerez
El evento se celebrará este fin de semana en la Bodega Skate Center.
Entre las bandas asistentes destacan The Electric Alley, Space Surimi, La Perra Blanco y Los Farelli.
La Bodega Skate Center de Jerez de la Frontera acogerá este próximo fin de semana del 19 al 20 de septiembre el Festival Cádiz Suena Bien - Solera Viva con la participación de una nutrida representación de grupos de la escena de la provincia entre los que destacan The Electric Alley, Space Surimi, La Perra Blanco y Los Farelli.
La cita tendrá lugar durante dos jornadas, los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre en la jerezana Bodega Skate Center, (C. Cañada Miraflores, 4Z) un espacio multicultural compuesto por varias pistas de skate, escuela y una sala para conciertos con uno de los mejores equipos de sonido de la provincia y que cuenta con un aforo máximo de 550 personas.
Según informa la organización, CSB-SOLERA VIVA es "una apuesta por reivindicar la escena local y el trabajo tan digno que se realiza dentro de esta industria en la provincia gaditana. Tiene como objetivo, visibilizar a tantos artistas (emergentes y no) cuya motivación es la música en todas sus formas y que siguen creando proyectos muy dignos para las nuevas generaciones".
Además, el evento contará con más de una decena de artistas de estilos diversos, entre los que destacan La Perra Blanco, Carmen Xía, Ghouljaboy, The Electric Alley o Space Surimi, entre otros.
El escenario de la Bodega Skate será testigo del soul, rock, indie y estilo urbano de gran calidad que nace en nuestra tierra.
El festival contará también con actividades paralelas relacionadas con la gastronomía local, los vinos de Jerez (coincidiendo con las festividades de la Vendimia) y artesanía de la tierra, como la jerezana Claudia GR Moneo, la marca portuense Entrellamas o las tiendas solidarias de Madre Coraje.
