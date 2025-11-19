Charla en el Ateneo de Jerez dirigidas a familias para prevenir "riegos digitales" con menores

Una adolescente observa a una influencer en TikTok en su teléfono móvil.

La Sección de Educación del Ateneo de Jerez organiza este miércoles 19 de noviembre a las 19:30 horas, la mesa redonda “Pautas familiares ante riesgos digitales”.

El evento se llevará a cabo en la sede de la institución, sito en calle San Cristóbal, número 8.

El acceso es libre hasta completar aforo.

El Ateneo de Jerez organiza esta mesa de debate como espacio de reflexión en el que analizar estrategias educativas y familiares para mitigar las amenazas que pueden sufrir los menores, en ocasiones con trágicos resultados, y fomentar un uso saludable de la tecnología.

Con este objetivo, en esta mesa se ofrecerán orientaciones concretas para que las familias puedan establecer normas de convivencia digital, mejorar el diálogo entre generaciones y fortalecer la alfabetización tecnológica desde el hogar.

La mesa estará formada por Adrián Domínguez y Noelia Martínez, miembros de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional e Ignacio Rodríguez, pedagogo y orientador del Instituto de Educación Secundaria José Manuel Caballero Bonald de Jerez

A través de este espacio de debate y reflexión, el Ateneo de Jerez pretende proporcionar herramientas prácticas para que los ciudadanos afronten los desafíos del mundo digital de forma segura y consciente.