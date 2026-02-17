Charla de Caballero Ragel sobre el regionalismo y modernismo presente en la arquitectura jerezana

La Sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez, continúa un año más con el ciclo 'El documento del mes del Archivo Municipal' que lleva a cabo mensualmente desde hace ya 11 años en coordinación con la institución del archivo municipal.

En esta ocasión, este ciclo ofrecerá el martes 17 de febrero la conferencia 'Regionalismo y modernismo en la arquitectura jerezana de la primera mitad del S. XX' a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, centenaria institución ubicada en calle San Cristóbal, número 8.

La entrada al evento es libre hasta completar aforo.

La conferencia será impartida por el Doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz, Jesús Caballero Ragel, un docente que ha centrado parte de su labor profesional en la divulgación del patrimonio histórico local a través de artículos, blogs y ponencias.

Profesor de Educación Secundaria, Jesús Caballero es un colaborador habitual en actividades culturales e históricas en Jerez de la Frontera.

Ha impartido conferencias sobre historia cultural y económica del siglo XIX en Jerez organizadas por entidades como la Real Academia San Dionisio o el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, sumándose en esta ocasión en Ateneo de Jerez a este elenco de instituciones.

Esta conferencia abordará el contexto histórico, social y artístico en el que surgieron diferentes corrientes arquitectónicas en la ciudad de Jerez en la primera mitad del siglo XX, analizando ejemplos significativos del paisaje urbano jerezano que aún hoy forman parte de su identidad visual.

A través de documentación procedente del Archivo Municipal y de un recorrido por distintos inmuebles jerezanos representativos, Jesús Caballero Ragel pondrá de relieve la importancia de conservar y valorar este legado patrimonial como testimonio de una etapa clave en la modernización de Jerez durante este periodo del pasado siglo.