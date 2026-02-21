José Luis Trullo hurgará en la herencia del moralismo francés durante una charla en la Fundación Bonald de Jerez

El filólogo catalán José Luis Trullo abordará la herencia que dejaron los moralistas franceses del siglo XVII al XIX durante una charla en la Fundación Caballero Bonald prevista este lunes 23 de febrero en Jerez de la Frontera.

Será tras la presentación de su libro Un monstruo incomprensible: Retablo de moralistas franceses (1600-1850), publicado por la prestigiosa editorial Renacimiento, y durante una conversación con el profesor Juan Carlos González (colaborador de Diario de Jerez) que llevará por título 'Sabiduría pata la vida. La lección de los mnoralistas franceses".

La cita se desarrollará a partir de las 19:30 horas en la sede de la entidad (Calle Caballeros,17) con entrada libre hasta completar aforo.

Sinopsis del libro

En la historia de la literatura concisa, ocupan un papel principal los llamados moralistas franceses, autores que se echan a la espalda la ardua tarea de juzgar la conducta humana capturando los numerosos actos fallidos que, en el curso del día a día, desenmascaran nuestra lamentable condición humana, oponiéndole, en muchos casos, una apuesta decidida por la superioridad del bien, la belleza y la verdad. Si alguna actualidad pueden seguir teniendo, en pleno siglo XXI, sus máximas, sentencias y pensamientos es porque la naturaleza humana sigue y seguirá siendo siempre la misma: cometemos, una y otra vez, los mismos errores y, por ello, podemos seguir sintiéndonos acompañados por las mismas palabras que les confortaron a quienes las escribieron hace varios siglos.

Perfil de José Luis Trullo

José Luis Trullo (Barcelona, 1967) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Cursó estudios de Doctorado en Filología Románica y realizó estancias de estudios en Turín y Trieste. Traductor e investigador privado, encarna la figura del "humanista flotante" de la que ha hablado José Luis Abellán al refererirse a los erasmistas españoles.

Es editor en Cypress Cultura, donde ha impulsado, entre muchas otras publicaciones, la primera traducción directa del latín al castellano en 500 años de La vida solitaria, de Francesco Petrarca, y el Discurso sobre la Natividad de Nuestro Señor, de Rodolfo Agricola, ambas a cargo de Jesús Cotta. Codirige la colección Humanitas de la editorial Thémata y el Congreso Nacional de Humanistas, de la Universidad Complutense de Madrid.