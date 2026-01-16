Charla del productor de cine Rafael Caballero en el Ateneo de Jerez

La sección de cine del Ateneo de Jerez ofrece Este viernes 16 de marzo, a las 19:30 horas, el coloquio 'De la idea a la gran pantalla' de la mano del productor de cine jerezano Rafael Caballero.

El evento se llevará a cabo en la sede de la centenaria institución, sito en la calle San Cristóbal, 8.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Durante el coloquio, Rafael Caballero, que además es cantante, músico, compositor y productor musical, ofrecerá su experiencia sobre la producción cinematográfica en un evento de interés no sólo para los amantes del cine.

Rafael Caballero, un jerezano formado inicialmente en el IES La Granja de Jerez y posteriormente en Madrid, es un productor de cine y de música con experiencia en películas y series, entre otras Sin tetas no hay paraíso, The Crown, Nowhere, Coraje y Cuando nadie nos ve, en donde ha trabajado con Maribel Verdú.

Rafael Caballero, además de su trabajo en HBO, Netflix y Movistar, también es músico.

En 2005 publicó su primer disco y ha producida canciones para cortometrajes siendo nominado a los premios Goya en 2023 por la canción “La primavera siempre vuelve” que puso banda sonora a la película de este mismo nombre.

El coloquio será presentado por Alejando López Menacho, periodista freelance y apasionado del cine, que ha publicado “101 películas españolas para entender el presente” (Héroes de Papel), y es autor del podcast “¡Qué grande es el cómic!”.