La banda canadiense Bywater Call actúa este miércoles 15 en Jerez

La banda canadiense Bywater Call actuará este miércoles 15 de mayo en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera en la que será la segunda de diez paradas de su extensa gira por el territorio nacional.

El concierto del septeto de soul sureño, blues y música de raíces está previsto a partir de las 22:00 horas de la noche. Las entradas están a la venta en la página web Mutick (2 euros en gasto de gestión) y en la propia sala a un precio de 18 euros anticipada.

¿Quiénes son Bywater Call?

Bywater Call es un combo fundado en 2017, procedente de Toronto y liderados por la vocalista Meghan Parnell y el guitarrista Dave Barnes.

El septeto lo completan Bruce McCarthy a la batería, Mike Meusel al bajo, John Kervin a las teclados, Stephen Dyte a la trompeta y Julian Nalli al saxo tenor.

Bywater Call ha editado dos álbumes hasta la fecha, el primero homónimo en 2019 con Gypsy Soul Records y el siguiente en 2022 con la misma disquera y titulado Remain.

La banda ha recibido numerosas nominaciones y premios de música de blues incluyendo, recientemente, el logrado en los UK Blues Awards con el reconocimiento a Mejor Artista Internacional del Año en 2024.

En 2023 se alzaron con los galardones de Artista del Año y Mejor Vocalista Femenina en los Maple Blues Awards.

Pese a su corta carrera, ya han girado por Europa en los últimos años, incluyendo en mayo y junio de 2022, con una aparición en el escenario principal en el festival de blues más importante de los Países Bajos, el Moulin Blues.

Las actuaciones fueron aclamadas en medios holandeses y alemanes, con referencias a Meghan Parnell como una de las mejores cantantes de blues y roots de la actualidad.

En agosto de 2023, la banda participó en el crucero Keeping the Blues Alive at Sea Mediterranean Cruise de Joe Bonamassa junto a los cabezas de cartel Blackberry Smoke, Christone "Kingfish" Ingram y el propio Bonamassa.

La banda se declara una formación "nacida del amor por el soul sureño, el blues y la música de raíces y de la pasión por crear una experiencia poderosa y conmovedora para los oyentes".

La feroz pero gentil garganta de Meghan "suena como un cruce entre Susan Tedeschi y Bonnie Raitt, con el rugido aterciopelado de Janis Joplin, Joan Osbourne y Joe Cocker".

Entre sus influencias se citan a grandes de la música como The Band, The Wood Brothers, Tedeschi Trucks Band, Otis Redding, Little Feat, Sly and the Family Stone, entre otros.

La expectación es tal que para el concierto de la noche de este martes 14 de mayo en la sala El Sol de Madrid agotaron las 300 entradas días atrás.