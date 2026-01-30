La banda municipal propone un viaje musical por Europa sin moverse de Jerez

La banda municipal de musica en una actuación en la sala Compañía de Jerez

La Banda Municipal de Música de Jerez, bajo la dirección de Luis Alfonso Román Cárdenas, presenta este sábado 31 de enero, a las 19 horas, su 'Concierto de Invierno' en el marco del ciclo “Grandes Conciertos”.

La cita, que tendrá lugar en los Claustros de Santo Domingo, será de acceso libre hasta completar el aforo.

El repertorio seleccionado para esta edición propone un recorrido por distintos paisajes emocionales de la geografía europea, a través de obras de compositores de finales del siglo XIX y principios del XX.

Un programa con piezas de Sorozábal, Grieg, Offenbach y Cebrián

El programa se estructurará a través de las siguientes piezas, adaptadas en su mayoría de orquesta a banda, por Luis Alfonso Román Cárdenas:

Katiuska, de Pablo Sorozábal, abre el concierto con una mirada al Romanticismo tardío español influido por el lirismo centroeuropeo.

Su música, cargada de emoción y carácter teatral, introduce al público en un ambiente íntimo y expresivo, actuando como punto de partida ideal para un programa invernal.

Las Dos melodías elegíacas (Hjertesår y Våren), de Edvard Grieg, profundizan en el tono introspectivo vinculado a dicha estación. Especialmente la segunda, que, concebida desde la añoranza y la fragilidad, establece un contraste simbólico entre el invierno exterior y la esperanza interior, una de las temáticas del concierto.

El repertorio proseguirá con la célebre Barcarola de Los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, que aportará un momento de lirismo. A continuación, con Vals triste, Jean Sibelius conducirá al oyente a una de las expresiones más profundas de la melancolía nórdica.

Por último, el programa se cerrará con Una noche en Granada, de Emilio Cebrián, una obra que, desde el lenguaje del nacionalismo español, evoca la noche, el recuerdo y la contemplación.