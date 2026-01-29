Qué hacer en Jerez este fin de semana: de un festival flamenco a un viaje en avión a Kagar

Visita extraordinaria a la iglesia de Santo Domingo

El ciclo Conoce tu patrimonio del Museo Arqueológico de Jerez sigue con las visitas extraordinarias iniciadas la semana pasada a la iglesia de Santo Domingo con dos rutas previstas este miércoles 28 y jueves 29 de enero a las 17:30 horas en cada jornada.

La entrada es libre hasta completar aforo mientras que para el acceso al convento se requerirá un donativo de 5 euros.

Rafael Antonio Castro presentará en Jerez el libro 'Las lágrimas no tienen sexo'

La Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez continúa este jueves, 29 de enero, su programación semanal con la presentación de un libro del que es autor Rafael Antonio Castro Cotrino, bajo el título 'Las lágrimas no tienen sexo', publicada por Ediciones en Huida, estando acompañado en dicho acto por el poeta arcense Pedro Sevilla Gómez, académico correspondiente electo de esta Real Corporación.

La cita será este jueves, 29 de enero, en la Academia, a las 19,30 horas

Charla abierta al público sobre el mundo editorial

El escritor y docente Javier López Menacho ofrecerá una charla abierta al público con el siguiente título: "Comprendiendo el mundo editorial. Cómo romper el techo de cristal'.

La conferencia tendrá lugar este jueves 29 de enero desde las 19:00 hasta las 21:00 horas en la sede de la Fundación Caballero Bonald (Calle Caballeros,17).

La entrada será libre hasta completar aforo.

Coloquio con el ex ministro Jorge Fernández Díaz

Este jueves, 29 de enero, a las 20:00 horas, en el Auditorio San Juan Pablo II del Obispado de Jerez, tendrá lugar la conferencia-coloquio 'Garabandal: Lo difícil es no creer', organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP) de Jerez.

El acto contará con la participación de tres destacados conocedores de Garabandal: Elsa Martí Barceló, médico de familia, psicoterapeuta y precursora de la Iniciativa España con Garabandal; Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, ingeniero industrial y estudioso de las apariciones; y Román Martínez del Cerro, economista y testigo directo de los fenómenos. Los tres son coautores del libro 'Garabandal: Lo difícil es no creer'. Moderará el encuentro el P. Ignacio Gaztelu, consiliario de la ACdP de Jerez.

Festival flamenco a beneficio de la Hermandad del Prendimiento

El teatro Villamarta de Jerez acoge un Festival flamenco a beneficio de la Hermandad del Prendimiento este jueves 29 de enero a partir de las 20:30 horas con la participación de casi una veintena de artistas dirigidos artísticamente por Rafael Agarrado Pantoja.

El cartel está compuesto, entre otros, por David Carpio, Felipa del Moreno, Joaquín Grilo, Diego del Morao, José Carpio 'Mijita' Rosario 'La Reina Gitana', Luis de Perikín y la familia de 'Así Canta Jerez', Los Zambos, Fernando Jiménez y Carmen Grilo.

Además al toque estarán Antonio Higuero, Juan Diego Mateos y Manuel Jero; y a las palmas Chicharito de Jerez, Javi Peña, Israel Tubío, Marcos Carpio, Pirulo y Lua Moreno.

El evento, presentado por Juan Garrido, arrancará el jueves 29 a las 20:30 horas. Las entradas cuestan entre 25 y 35 euros y se pueden adquirir aquí.

Charla del fotógrafo Carmona Otero

El director de televisión, fotógrafo y cámara José Antonio Carmona Otero intervendrá este viernes 30 de enero en la sede del Ateneo de Jerez con una conferencia titulada 'Medio siglo mirando al mundo a través de la fotografía'.

La charla contará con la presentación del periodista, locutor y presentador de televisión Pedro Rollán. La cita será este viernes 30 a partir de las 19:30 horas en el Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8, Jerez)

Teatro en La Gotera de Lazotea

El teatro La Gotera de Lazotea (Molino de Viento, 5 ) acoge este viernes 30 de enero la obra de teatro Los Ciegos del dramaturgo belga Maurice Maeterlinck y que pondrá en escena la nueva compañía De milagro teatro, dirigida por Gaspar de la Zaranda. La función, que dura unos 60 minutos, arrancará a las 20:00 horas y la entrada tiene un coste de 12 euros.

Se permiten reservas vía whatsapp en el número de teléfono 614 330 883 El reparto está compuesto por Carlos Cabra, Iosune Onraita, María Duarte y Ana Oliva.

Sinopsis: Doce actores son convocados para ensayar Los Ciegos de Maeterlink. Sólo cuatro de ellos llegan al encuentro. Nada saben del resto de compañeros ni del director. Como coro trágico deambulan perdidosen la escena alrededor de un libreto inacabado. Personajes invidentes, sin nombres propios, que tratan de hacer visible lo invisible se preguntan ¿por qué seguimos aquí? Pobres individuos, esos actores abandonados del panorama teatral, que reclaman hasta el final, cuando caiga entre cenizas el telón, una ofrenda de amor al Teatro.

Obra de teatro Pensionistas con Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito

El ciclo de comedia en el teatro Villamarta ofrece dos funciones este fin de semana con Pensionistas y Aerolíneas SB 'De repente a Kagar'. La primera de ellas es una comedia del autor Gabriel Esparza que cuenta la historia de tres mujeres que enviudaron a causa de la Covid-19. El trío de actrices está formado por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito.

Durante la trama, las tres mujeres, sin apenas recursos, "se ven obligadas a compartir casa para subsistir uniendo sus exiguas pensiones. Partiendo de esta situación dramática; nace una aventura divertida, llena de momentos hilarantes, malentendidos y donde el teléfono e internet se convierten en el medio para conseguir hacer realidad sus sueños".

La función arrancará este viernes 30 de enero a las 20:00 horas y las entradas, que están disponibles aquí, tienen un precio único de 22 euros.

Imagen dle espectáculo 'The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans' que se vivirá en La Guarida del Ángel

Concierto de jazz en La Guarida del Ángel

Este viernes 30 de enero, 'The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans' convertirá a la sala La Guarida del Ángel de Jerez en un club nocturno de Dixieland como los que se reubicaron en el barrio francés tras el cierre del mítico arrabal de Storyville.

The Jazz Room plantea un recital de una hora de duración en la que se mezclan la improvisación con una selección de clásicos "cuidadosamente elegidos", destaca la organización del evento.

Así en el programa tendrán cabida piezas como St. James Infirmary de Irving Mills, On the Sunny Side of the Street de Jimmy McHugh, Basin Saint Blues de Spencer Williams, Hello Dolly de Louis Armstrong o el archiconocido estandar jazzístico When The Saints Go Marching In.

Hora de los conciertos: dos pases a las 18:30 horas y 20:30 horas Precio de las entradas: 26 euros anticipada en a la venta en este enlace.

Cuentacuentos y Magia

El ciclo 1,2,3...¡Cuéntame otra vez' continúa este fin de semana con otra actuación con cuentacuentos y magia a cargo del artista Jhon Ardila este sábado 31 de enero a partir de las 11:30 horas en la Biblioteca Municipal Central en la Plaza del Banco, 7 y 8. La entrada es libre hasta completar aforo.

La 'Pieza del Mes' del Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez albergará este sábado, 31 de enero, a las 12 horas, una nueva cita con su ciclo la 'Pieza del Mes', que en esta ocasión estará dedicada a 'Asta Regia y Doña Blanca: dos necrópolis distintas'. Los ponentes serán Carmen Pérez Pérez, arqueóloga (Universidad de Sevilla (HUM 152) y Francisco Barrionuevo Contreras, del Museo Arqueológico Municipal de Jerez.

Cartel de la obra 'Aerolíneas SB De repente a Kagar'

Aerolíneas SB 'De repente a Kagar'

El ciclo de comedia en el teatro Villamarta prosigue este sábado 31 de enero a partir de las 20:00 horas con la función Aerolíneas SB 'De repente a Kagar' y que protagoniza la artista Samantha Ballentines, segunda finalista del programa televisivo Drag Race España.

Ballentines se ofrece como azafata del vuelo que se dirige a la ciudad alemana de Kagar, cuya existencia es verídica (municipio pequeño ubicado a 100 kilóemtros al norte de Berlín) pero que aquí sirve de destino de un vuelo de una aerolínea de bajo coste con sus peculiaridades.

"En esta compañía me toca hacerlo todo, absolutamente todo. Check-in, control, instrucciones de abordo, llevaros el menú de Pollo Frito con mucha salsita (qué güeeeno), atender vuestras peticiones e incluso… aterrizar el avión", avisa Samantha que, además, sufre "Jet Lag, bebo para calmar mi ansiedad y tengo una aventura con el piloto que me tiene loca".

Las entradas para el espectáculo van de los 20 euros la más barata a los 50 euros con 'meet and greet' y están disponibles en este enlace.

Rancapino Chico

Rancapino Chico abre el ciclo de invierno de la peña Buena Gente

Este sábado, día 31 de enero, a las 22,00 horas, la peña Buena Gente de Jerez acogerá la actuación de Alonso Núñez 'Rancapino Chico', cantaor considerado en la actualidad como uno de los máximos exponentes del "flamenco puro" y heredero de los cantes tradicionales de Cádiz. Estará acompañado por Antonio Higero a la guitarra.

En el transcurso del acto se le hará entrega al artista chiclanero de un reconocimiento especial por sus 30 años de trayectoria en el Flamenco. La peña flamenca (plaza Basurto, 7) inicia con su presencia el ciclo 'Invierno es flamenco en la Buena Gente'.