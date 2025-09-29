Tardeo de punk, garage y rocanrol con Paint Fumes en la sala Milwaukee

Cartel del concierto de Paint Fumes en la sala Milwaukke de El Puerto

La banda norteamericana Paint Fumes estará este próximo domingo 5 de octubre en la sala Milwaukke de El Puerto de Santa María con una actuación que promete dinamitar la tarde, "con un directo que es una bomba de relojería", avisan los artífices de esta excitante visita, el colectivo Rock Action Sur (RAS).

Paint Fumes son un grupo procedente de Charlotte (Carolina del Norte) que en sus 15 años de trayectoria agitan el underground del rocanrol estadounidense con una mezcla de estilos entre los que se incluyen el garage, el punk o el power pop.

"Recuerdan inevitablemente a ilustres del género como Reigning Sound o King Louie. Súmale un directo demoledor y entenderás que sean favoritos de la crítica. Olvídate un rato de viejas glorias y ven a ver a una banda de verdad en su mejor momento", alertan desde RAS.

Para esta pequeña gira por nuestro país, con parada en el Funtastic Drácula Carnival, Paint Fumes llegará a El Puerto con su líder Elijah Von Cramon a la guitarra rítmica y voces, con Joe Boyland a la guitarra principal, Nic Pugh al bajo y coros y Joshua Johnson, a la batería

Han editado cuatro álbumes, Uck Life (Slovenly Records, 2012), If it Ain't Paint Fumes It Ain't Worth A Huff (Get Hip Recordings, 2016), What a world (Get Hip Recordings, 2019) y Real Romancer en 2023 con Dig! Records (USA) y Bachelor Records (Europa).

Además con Slovenly publicafron otros dos epés Sally Smoked Dope en 2013 y Egyptian Rats en 2012.

Paint Fumes son Elijah Von Cramon, Joe Boyland, Nic Pugh y Joshua Johnson. / Paint Fumes

Como explica su actual disquera DigiRecords, Paint Fumes "ha sobrevivido una década formando parte de Paint Fumes. No es poca cosa para un grupo que ha publicado tres álbumes para dos sellos emblemáticos (Slovenly y Get Hip Records) y se ha movido entre extremos opuestos del espectro sonoro (garage y punk; lo antiguo y lo nuevo) en un péndulo de demolición sin importancia. La evolución fue constante, desde su primitivismo inicial hasta rockeros más melodiosos".

"Siendo auténticos perros de carretera cuando se les permitía, giraron incansablemente (incluyendo colaboraciones con leyendas como King Khan & BBQ Show y Shannon & the Clams). Durante todo este tiempo, acumularon más hospitalizaciones, por no mencionar experiencias cercanas a la muerte, de lo que sería aconsejable incluso para la raza más nihilista del rock'n'roll a vida o muerte. Y, sin embargo, ahora, después de todos estos años y líos, ¡nunca han sonado tan bien!".

Real Romancer, el cuarto LP de Paint Fumes, "¡y el primero para Dig! Records (EE. UU.) y Bachelor Records (UE)—es un mundo completamente nuevo de glam stunting, guitarras dobles con bajos potentes, llevados a alturas himnarias previamente inexploradas por este grupo, que nació demasiado relajado. Si la descripción de Elijah Von Cramon, líder del grupo, de la banda como "una pesadilla de punk de ataque de pánico y power pop", es cierta, este es el KBD-benzo de Paint Fumes, una combinación perfecta para un sueño húmedo de 12 canciones".

Fecha y precio de las entradas del concierto de Paint Fumes en El Puerto

Hora y día: domingo 5 de octubre a partir de las 19:00 horas

Lugar: Sala Milwaukee de El Puerto de Santa María (Av. de la Bajamar, 10)

Precio de las entradas: 10 euros con una consumición de 3,5 euros incluida. Se pueden reservar en el siguiente enlace.