Concierto benéfico en el Auditorio Emprendores de Arcos del bandoneoista Omar Massa y la pianista Vera Pavlova

El Auditorio Emprendedores de Arcos, situado en la Avenida Duque de Arcos 29, será escenario este viernes 20 de febrero a partir de las 19:00 horas del concierto que ofrecerán Vera Pavlova y Omar Massa, una propuesta que llega bajo el título de 'De Juan Sebastian Bach a Astor Piazzola'.

El acto tendrá un carácter benéfico pues el donativo para acceder al mismo irá destinado al proyecto Fundación Marta Tejiendo Futuro, una iniciativa social que ha nacido en la provincia de Cádiz con el objetivo de cumplir el sueño de una joven, fallecida hace ahora cuatro años, y que pretende ser un faro de luz para quienes buscan apoyo, crecimiento y comunidad.

El concierto se centrará en dos grandes figuras de la música, de un lado Juan Sebastian Bach y de otro, Astor Piazzola, y estará protagonizado por el músico argentino Omar Massa y la pianista Vera Pavlova.

Omar Massa es un bandoneoista y compositor nacido en Buenos Aires que ha colaborado con artistas como Plácido Domingo y Daniel Hope, actuando en escenarios tan significativos como la Filarmónica de Berlín o el Lincoln Center de Nueva York.

Su dilatada carrera, que desarrolló desde muy temprana edad, ha girado en torno a la figura de Astor Piazzola, cuyo legado conoce a la perfección, no en vano está considerado internacionalmente como su sucesor más destacado. De hecho, el concierto estará dedicado a la música de su paisano, además de profundizar en lo que se conoce como 'Nuevo Tango', una corriente musical que ha difundido en las últimas décadas en toda Europa.

Para el concierto, el músico argentino, que actuará con un instrumento "que tiene cien años", interpretará obras como 'Oblivion', 'Bordel 1900', 'Café 1930', 'Nightclub 1960', 'Concert d'aujourd'hui' o 'Adiós Nonino'.

Omar Massa se encuentra estos días en Arcos, ciudad en la que pasa a menudo largas temporadas, y ofrecerá con su talento un grano de arena al proyecto Fundación Marta, "una propuesta muy emocionante y hermosa con la que estoy encantado de colaborar. Conozco desde hace años a María Fuentes, y es un placer participar con este concierto".

El bonaerense, considerado como uno de los mejores bandoneoista del mundo, acercará al público al universo Piazzola "con el que tengo una historia personal", recalca. De hecho, "la familia de Piazzola se puso en contacto conmigo para que tocara su bandoneón". Y es que para él, el maestro argentino "ha sido como un faro con el que llevar adelante mis composiciones, y un referente no sólo como músico sino como persona".

Su vínculo con el compositor argentino llega aún más lejos ya que en su momento hizo unas declaraciones en las que hablaba de que el bandoneón no volvería a ser relevante hasta no volvieran a nacer Pedro Maffia y Pedro Laurenz "y curiosamente, yo nací el mismo día que Pedro Maffia".

Antes, el concierto seguirá la senda de otro gran genio de la música, Johann Sebastian Bach. Así, entre Omar Massa y Vera Pavlova acercarán al público las composiciones del alemán, concretamente el Concierto en La Mayor BMW 1055, con sus tres movimientos: Allegro, Larguetto y Allegro ma non tanto.

La pianista Vera Pavlova se formó el Conservatorio Chaikovsky de Moscú, aunque reside en España desde 1996. Actualmente forma parte del equipo docente del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro de Jerez, además de participar y actuar habitualmente con diversas orquestas y festivales de Europa y España.