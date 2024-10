La última sensación del garaje y el pop soul llega a la Sala Milwaukee de El Puerto

Jerez/La última sensación internacional del rock and roll y el garaje, y también del sonido pop soul y la producción de los girl groups de los años 60, desembarca este próximo fin de semana en la incombustible Sala Milwaukee de El Puerto de Santa María.

El dúo brasileño-danés The Courettes llega a la ciudad gaditana de la mano de los infalibles Rock Action Sur, que despiden (que sepamos) la programación de conciertos de este año con una irresistible doble sesión que completan los fascinantes australianos Brat Farrar.

Gira de presentación del álbum "The soul of The Fabulous Courettes"

The Courettes son un dúo brasileño-danés compuesto por Flavia Couri, a la guitarra y voz, y Martin Couri, a la batería.

Desde su debut discográfico en 2015, en el que editaron el elepé 'Here are the Courettes' (y con guiños a The Sonics y The Ronettes), el matrimonio Couri ha combinado las esencias del rock and roll y el garaje con la música de los años 60, las girl groups, el muro de sonido de Phil Spector, el doo wop y el soul de la mítica Motown.

Tras lanzar su segundo y tercer larga duración 'We are The Courettes' (2018) y 'Back in mono' (2021), la pareja alcanzó tanta popularidad en la prensa especializada que consigueron sonar en las principales radios de Inglaterra y Estados Unidos.

Inician una extensa gira europea con once citas en nuestro país para presentar su cuarto y último álbum hasta la fecha: "The soul of The Fabulous Courettes", editado el pasado mes de septiembre con el legendario sello Damage Goods, y es de agradecer que el colectivo portuense Rock Action Sur traiga hasta estas latitudes una formación de la talla de The Courettes.

La banda australiana Brat Farrar liderados por Sam Agostino, primero por la derecha de la imagen.

Brat Farrar, energía salvaje desde las antípodas

La banda australiana Brat Farrar, que toma su nombre de una novela policíaca del mismo título escrita en 1949 por la autora escocesa Josephine Tey, navegan en el underground más oscuro entre el garage punk, el synth wave de los años 80 y el power pop "grabado de forma errónea".

Su sonido recuerda a Wipers, Hüsker Dü, The Spits, Chrome, Suicide y Wire y sobre el escenario transmiten pura energía salvaje.

Para esta gira europea, en la que incluyen pequeñas salas y festivales como el imprescindible Funtastic Drácula Carnival, Brat Farrar llega con la siguiente formación liderada por Sam Agostino (Digger and the Pussycats/Kamikaze) Trio) y Tim Wold, Andy Porter y Daniel Dempster.

Han editado cuatro lp's: Brat Farrar (2012), II (2014), III (2017) y Adventures in the skin trade (2020). El último disco publicado con el sello Take The City Records es un recopilatorio de todos los singles que la formación de Melbourne ha publicado desde 2010 hasta 2020.

Suenan “como si hubieran sido grabadas en 1979 sobre una versión en cassette del primer disco de Wipers, según sus propias palabras.

Hora, fecha y precio de los conciertos de The Courettes y Brat Farrar

La cita con The Courettes y Brat Farrar en El Puerto en una doble sesión de tardeo tendrá lugar este próximo fin de semana. Apunten bien la información.

Fecha: sábado 26 octubre de 2024

Hora: 17:30 horas

Entradas: 20 euros (incluye una consumición por valor de tres euros) Reservas en el correo info@rockactionsur.es La organización informa que las reservas se mantienen hasta 15 minutos antes del evento, las que no se hayan recogido se pondrán a la venta en taquilla.

Lugar: Sala Milwaukee Avenida de la Bajamar, 10. El Puerto de Santa María,