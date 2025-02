Concierto de Gin Lady en la sede de Motoclub Cherokee en Jerez

Jerez/La sede de Motoclub Cherokee en Jerez de la Frontera acogerá el concierto de la banda sueca Gin Lady el próximo sábado 1 de marzo, tercera fecha de la gira de presentación en España de su nuevo disco 'Before the dawn of time'.

Gin Lady son un cuarteto sueco formado por Magnus Kärnebro, a la guitarra rítmica y voz principal, Johnny Stenberg, a la guitarra solista, Anthon Johansson, la bajo y teclados y Fredrik Normark, a la percusión y batería.

Gin Lady nace en 2011 tras la desaparición de dos grupos, Black Bonzo y The All Janet, y, partiendo de las propuestas progresivas de los anteriores, gira hacia un rock más clásico propio de los años 70 y con protagonismo del country, sonido Laurel Canyon, rock sureño, melodías vocales, el folk y el hard rock primigenio.

A lo largo de sus siete elepés publicados hasta la fecha se encuentran ecos de bandas como Uriah Heep, Deep Purple, The Master’s Apprentices, Faces, Cream o Blue Oÿster Cult.

'Before the dawn of time' es el séptimo trabajo de la formación lanzado este mes de febrero por el emergente sello discográfico de California, Ripple music. De ellos, la compañía asegura que "Gin Lady ha ido labrándose lenta pero constantemente su propio espacio en la esfera del rock al ofrecer música conmovedora que entreteje sus raíces rockeras de los años 60 y 70 con melodías apretadas, ritmos líquidos y cautivadoras armonías vocales en tres partes que demuestran la inconfundible química del cuarteto".

"A lo largo de una década de rock'n'roll y tras siete lanzamientos de estudio, la banda ha mostrado una progresión vertiginosa como compositores, convirtiéndolos en uno de los favoritos entre los conocedores del rock clásico en Europa y más allá a través de impresionantes presentaciones en vivo impulsadas por improvisaciones", afirman desde Ripple Music.

Por su parte, la banda explica que con 'Before the dawn of time ofrecemos "una visión del mundo en el que vivimos hoy, tanto a gran escala como como individuos. ¿Cuáles son las cosas importantes en la vida? ¿Qué podemos hacer como semejantes para convertirlo en un lugar mejor? Hay una oscuridad que viene o tal vez ya está aquí, como un velo, distorsiona la forma en que miramos las cosas. La letra trata sobre nuestra incapacidad para comunicarnos, la forma en que tratamos nuestro medio ambiente y la forma en que la naturaleza reacciona cuando la provocamos nosotros, los que necesitan pararse en las puertas y decir basta, el hecho de que el amor, la confianza mutua y la esperanza es la única salida verdadera a este desastre y que la distancia crece entre nuestras estrellas y galaxias”.

Cartel de la gira de Gin Lady en España en 2025

Gira española de Gin Lady en 2025:

Febrero 27 – San Sebastian, Dabadaba

Febrero 28 – Madrid, El Sol

Marzo 1 – Jerez de la Frontera, Motoclub Cherokee

Marzo 2 – Estepona, Louie Louie

Marzo 4 – Valencia, Loco Club

Marzo 5 – Barcelona, Razzmatazz 3

Marzo 6 – Zaragoza, Rock & Blues Café

Marzo 7 – Avilés, Factoría

Marzo 8 – Santander, Little Bobby

Marzo 9 – Segovia, WIC

Fecha y precio de las entradas del concierto de Gin Lady en Jerez

El concierto de la banda sueca Gin Lady en Jerez de la Frontera tendrá lugar el próximo sábado 1 de marzo en la sede de Motocub Cherokke en la calle La Algaida n°9 del Parque Empresarial Oeste.

La hora del inicio de la actuación está prevista a las 22:30 horas y las entradas se pueden adquirir previamente en la tienda de discos Malamúsica de Jerez y en la página web de mutick por un precio de 20 euros más 2,4 euros por gastos de gestión.