Llega a Jerez "la última gran banda de rock and roll de Estados Unidos"

Jerez/Nashville Pussy, la "última gran banda de rock and roll de Estados Unidos", actuará en Jerez de la Frontera este próximo viernes 4 de octubre en la sala de conciertos La Guarida del Ángel.

El grupo de Atlanta, bendecido en su momento por el líder de Motörhead, Lemmy Kilmister, como "la última sensación del rocanrol norteamericano", recala en Jerez en medio de un extenso tour por Europa con ocho paradas en nuestro país.

Nashville Pussy se formó en 1997 y tomó su nombre de un improperio soltado (Ver aquí traducción de pussy) por el guitarrista Ted Nugent durante la introducción de la canción "Wang Dang Sweet Poontang" y recogida en un álbum en directo llamado Double Live Gonzo.

El combo está formado por Blaine Cartwright, voz y guitarra rítmica, Ruyter Suys a la guitarra solista, Bonnie "Bon" Buitrago al bajo y el baterista Ben Thomas.

Aunque su estilo musical fluctúa entre el hard rock y southern rock, el cuarteto de Georgia también se atreve con otros géneros como el cowpunk y hasta el heavy metal y con una variedad temática que incluye el sexo, las drogas, el alcohol y las peleas.

Han editado hasta la fecha ocho álbumes de estudio desde que debutaran en 1998 con 'Let Them Eat Pussy' y hasta el último lanzado en 2018 con 'Pleased to Eat You'.

Las influencias de Nashville Pussy incluyen a ZZ Top, Ted Nugent, the Isley Brothers, Betty Davis, Commodores, Funkadelic, Chuck Berry, Ramones y New York Dolls.

"Somos el pequeño y sucio secreto del rock 'n' roll"

Desde la productora del concierto El Beasto Bookings destacan que "difícilmente encontrarás una banda que logre actuar tan fácil, tan rápido y, sin embargo, tan impulsiva como Nashville Pussy, una banda que no se avergüenza de expresar opiniones alto y claro".

Además, añaden unas declaraciones de la guitarrista Ruyter Suys en las que aseguran ser "el pequeño y sucio secreto del rock 'n' roll, felizmente hemos sobrevivido a tendencias musicales que nunca supimos que existían. Más que nunca, todos necesitamos escapar a algún lugar donde poder fingir que no nos importa una mierda, soltarnos el pelo y volvernos ruidosos, sudorosos y sucios. Nashville Pussy ofrece ese refugio sin pretensiones. Todo el mundo es bienvenido”.

Nashville Pussy se ganaron rápidamente la reputación de ser como "AC/DC con una Angus femenina, gracias a esos frenéticos solos de guitarra de Ruyter que combinan el blues con el punk y las hilarantes letras de Blaine".

Fecha, hora y precio de las entradas del concierto Nashville Pussy

La actuación de Nashville Pussy en la sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir,1) de Jerez de la Frontera comenzará a las 22:00 horas del viernes 4 de octubre.

Las entradas cuestan 25 euros anticipada en la página web mutick.com (2,5 euros por gastos de gestión), en la tienda de discos Malamúsica en Jerez (Calle Medina,10) y en Lisergia Grow Shop en Sanlúcar (Calle Algarrobo, 5). Las entradas en taquilla cuestan 30 euros. Desde la organización recalcan que la venta de las mismas "marchan a buen ritmo".