Yerai Cortés desembarca en Jerez con su espectáculo ‘Guitarra coral’

El ciclo Solera y Compás de Veranea en la Bodega 2025 se completa esta semana con la actuación del guitarrarista alicantino Yerai Cortés este próximo jueves 14 de agosto en el patio de La Tonelería de la bodega González Byass en Jerez de la Frontera.

El concierto está previsto a las 22:00 horas y las entradas, que tienen un precio de entre 74 y 29 euros, están puestas a la venta en el siguiente enlace.

Yerai Cortés, coautor del Premio Goya a la Mejor Canción Original en 2025

Yerai Cortés pertenece a esa nueva generación de artistas que explora el flamenco desde territorios ignotos y excitantes.

A pesar de su juventud, posee ya una vasta trayectoria que le ha llevado a colaborar con artistas de los más diversos géneros: desde renovadores y transgresores del flamenco como Rocío Molina hasta músicos de distintas latitudes como la jerezana Judeline, Ralphie Choo, Lola Índigo o C. Tangana (Antón Álvarez), a quien acompañó en su ya mítica gira Sin cantar ni afinar y quien ha firmado precisamente su primer largometraje documental -La guitarra flamenca de Yerai Cortés- en torno a la música de su amigo como vehículo para sumergir al espectador en la historia personal del guitarrista.

El filme fue galardonado este año con el Goya al Mejor Documental y el Goya a la Mejor Canción Original por Los almendros, con Cortés como coautor e interpretada con La Tania.

El alicantino traerá la noche del jueves 14 de agosto al Patio de la Tonelería 'Guitarra coral', espectáculo con el que participó en Nueva York en el festival Legacy de homenaje a Paco de Lucía y con el que ha agotado entradas en varias ciudades de España, ofreciendo actuaciones memorables.

Con él, expande y trasciende los límites del flamenco hasta el infinito y más allá,