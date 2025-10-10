El Roy Orbison europeo llega a Jerez gracias a Disgus-Teds

Danny Renno, el mejor tributo de Roy Orbison que hay en Europa

"“Hay grandes tributos a Roy Orbison en todo el mundo, pero no hay muchos como él”. El artista británico Danny Reno se mete tanto en la piel del legendario músico norteamericano que lo han aclamado como el Roy Orbison europeo.

El imitador de Elvis Presley, Travis Ledoyt, lo describió como "el mejor Roy Orbison joven que he visto nunca".

Y, además, también se atreve con el rey del rock and roll, con parecido resultado así que une en un sólo concierto un verdadero homenaje a dos de las voces más reconocidas de la música popular del siglo XX.

"Contamos con la evocación más auténtica y genuina de una de las leyendas de Sun Records: el mismísimo Roy Orbison encarnado en la figura, la voz y la guitarra de Danny Reno. No os lo perdáis", avisan los organizadores

Esta excitante experiencia llegará a Jerez de la Frontera este próximo fin de semana gracias al trabajo de Disgus- Teds , la comunidad de Teddy Boys y rockers de nuestra ciudad y que ya ha programado con éxito citas anteriores como las Darrel Higham and The Enforcers o Black Raven.

Por otro lado, la guinda del cartel la completa la longeva banda inglesa Cliff and The Stereos, que abandonan momentáneamente su retiro para ofrecer un último show con una reunión especial para este concierto de Jerez.

Los miembros de la banda son Cliff Edmunds, a la voz, Chris Townsend como guitarra solista, Terry Earl a la batería, Alan Alexander en la guitarra rítmica y Terry Gerish al bajo. British rock and roll instrumental, rarezas y la mejor selección de canciones del rocanrol de las islas británicas.

Cartel del concierto organziado por Disgus-Teds

Fecha y precio de las entradas del concierto de Danny Renno y Cliff and The Stereos

Hora y día: sábado 11 de octubre a partir de las 21:00 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir, S/N)

Precio de las entradas: 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla. *Para la compra anticipada hay que hacer el ingreso en el número de cuenta de DISGUS-TEDS en OPEN BANK:

ES75 0073 0100 5605 3705 4643 Poned en el concepto el número de entradas, vuestro nombre y apellidos y el DNI (opcional).