Concierto de Niña Lunares en la plaza de la Asunción de Jerez
El grupo jerezano actuará este martes 19 en el ciclo 'Noches de verano en Asunción'.
La entrada es libre hasta completar aforo.
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
El ciclo 'Noches de verano en Asunción' continúa este martes 19 de agosto con la actuación del grupo jerezano Niña Lunares a partir de las 22:00 en la plaza de la Asunción de Jerez de la Frontera.
"Niña Lunares" son un quinteto formado en Jerez de la Frontera de la expresión del flamenco como forma de vivir y sentir. Las raíces de sus temas proceden del sentimiento de la copla y los boleros, nutriéndose de los ritmos y armonías del folclore más variado. De la copla al bolero, de Chavela a Lola, sin olvidar las bulerías y las alegrías de Cádiz.
Sus miembros proceden de Jerez, Madrid y Ciudad Real y unen compás en este mágico y especial proyecto. Cinco corazones que rezuman flamenco y respiran música.
La entrada al concierto es libre hasta completar aforo.
