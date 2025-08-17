María José Llergo es la fuerza del flamenco, cantado desde las entrañas con suma delicadeza y elegancia,unido a la electrónica o el r&b, pasando por cuerdas, pianos y atmósferas orquestales.
Cada tema de la propuesta escénica de la cantante y compositora es una declaración de libertad creativa y un canto a la belleza de lo diferente.
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
Adrián Fatou
