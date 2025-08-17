Aviso rojo
Cerrado el acceso al Complejo Deportivo Chapín
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou

Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez

La cantante y compositora cordobesa actuó en el Patio de la Tonelería de González Byass en la antesala de su gira europea 'Ultrabelleza Tour'.

Su actuación cerró la undécima edición de Veranea en la Bodega.

María José Llergo en Jerez: "Me cuesta muchísimo cantarle al amor romántico"

Jerez, 17 de agosto 2025 - 09:48

María José Llergo es la fuerza del flamenco, cantado desde las entrañas con suma delicadeza y elegancia,unido a la electrónica o el r&b, pasando por cuerdas, pianos y atmósferas orquestales.

Cada tema de la propuesta escénica de la cantante y compositora es una declaración de libertad creativa y un canto a la belleza de lo diferente.

Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
1/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
2/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
3/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
4/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
5/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
6/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
7/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
8/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
9/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez
10/10 Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou

También te puede interesar

Lo último

stats