Las imágenes del concierto de María José Llergo en Tío Pepe Festival en Jerez

María José Llergo es la fuerza del flamenco, cantado desde las entrañas con suma delicadeza y elegancia,unido a la electrónica o el r&b, pasando por cuerdas, pianos y atmósferas orquestales.

Cada tema de la propuesta escénica de la cantante y compositora es una declaración de libertad creativa y un canto a la belleza de lo diferente.