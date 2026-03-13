Tres Conciertos de Pasión de la Camerata del Ateneo de Jerez

La Camerata del Ateneo de Jerez ofrecerá este fin de semana sus Conciertos de Pascua con tres citas en otros tantos espacios señeros del casco histórico de la ciudad.

Así este mismo viernes 13 de marzo a las 20:00 horas dará su primer recital en la sala 'De Profundis' de los Claustros de Santo Domingo.

El segundo llegará este sábado 14 a las 20:00 horas en la Mezquita del Alcázar de Jerez y el domingo 15 a las 20:30 horas ofrecerá el último en el Palacio de Villapanés.

La entrada en todos ellos es libre hasta completar aforo.

Estos Conciertos se incluyen en el Ciclo Cultural de Cuaresma “Spe Lucis” (Esperanza de Luz) que organiza el Ayuntamiento de Jerez y en el que, entre el 18 de febrero (miércoles de ceniza) al 4 de abril (Sábado Santo), se desarrollarán más de 30 actividades culturales relacionadas con la Pasión.

En este ciclo participan instituciones del ámbito cultural de Jerez como Handa Producciones, la Banda Municipal de Jerez, Agrupaciones Musicales de distintas hermandades de la ciudad, la Orquesta Maestro Álvarez-Beigbeder, el Club Filatélico Jerezano y el propio Ateneo de Jerez que ofrecerá estos conciertos de cuaresma.

La Camerata del Ateneo de Jerez, dirigida por la soprano cubana Emelina López Morejón, nació hace doce años como un espacio de formación y creación vocal para lo que contó con la experiencia y la trayectoria de su directora.

Este coro de voces “a cappella” ha ofrecido durante más de una década numerosos conciertos, consolidándose como una de las agrupaciones vocales más destacadas de la provincia de Cádiz.

Actualmente, está integrada por 32 voces ateneístas.

Entre los Ateneos de Andalucía, solo los de Sevilla y Jerez cuentan con una camerata entre sus actividades culturales, un hecho que otorga un valor añadido a este proyecto coral del Ateneo de Jerez.

Estos Conciertos de Cuaresma del Ateneo de Jerez ofrecerán canciones sacras de alto valor cultural.