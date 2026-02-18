Programación completa del Ciclo de Cuaresma Spe Lucis de Jerez 2026

Un integrante de la Agrupación Musical San Juan, de Jerez.

Jueves 19 de febrero

Inauguración de la exposición 'Miradas de fe' de Fernando Quirós. En los Claustros de Santo Domingo a partir de las 18.30 horas. Estará abierta hasta el 4 de abril.

Sábado 21 de febrero

Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Victoria- Las Cigarreras. Itinerario: Bulevar calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda, Alameda Cristina. A las 19.00 horas

Degustación de dulces de Cuaresma. En la Alameda Cristina.

Domingo 22 de febrero

Cartel y concierto de la Hermandad de la Amargura a beneficio de Andex. En él participarán la Banda de Cornetas y Tambores Caridad y la Banda de Música Julián Cerdán. A partir de la una de la tarde en Los Claustros de Santo Domingo.

Viernes 27 de febrero

Pregón y cartel del grupo joven de la Hermandad del Nazareno: a partir de las siete de la tarde en Los Claustros de Santo Domingo. Contará con un concierto de la Agrupación Musical Salud de Cádiz quien previamente hará un pasacalles que partirá a las seis y media del Gallo Azul y acabará en Los Claustros.

Último día para visitar la exposición 'Reorganización' para conmemorar el centenario de la refundación de la Hermandad de las Angustias. En Los Claustros de Santo Domingo.

Sábado 28 de febrero

Pasacalles de la Agrupación Musical San Juan. Itinerario: Bulevar calle Sevilla, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza Plateros. Comenzará a las siete de la tarde.

Domingo 1 de marzo

Concierto de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Alameda del Banco. A partir de las 12,30 horas.

Concierto del quinteto de viento metal Guadalete, de la Asociación Filarmónica Campos Andaluces. En el patio del Palacio Villapanés a partir de las 19.30 horas

Jueves 5 de marzo

Concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Sala Compañía a partir de las ocho de la tarde. El recital será un homenaje al compositor jerezano Domingo Díaz Rodríguez.

Inauguración de las exposiciones 'La Semana Santa en miniatura II' y 'Crucifixión', del Club Filatélico, en Los Claustros de Santo Domingo a partir de las 19.00 horas.

Sábado 7 de marzo

Pasacalles de la Agrupación Musical de la Clemencia. Itinerario: Bulevar calle Sevilla, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza Plateros. A partir de las 19.00 horas

Domingo 8 de marzo

Concierto de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Alameda del Banco. A partir de las 12,30 horas.

Cartel de la Hermandad de la Salud de San Rafael y concierto de la Agrupación Musical de la Sentencia. A partir de la una y media de la tarde en los Claustros de Santo Domingo.

Concierto de marchas de palio a cargo de Ensemble de Clarinetes de Cádiz. En el Palacio de Villapanés a partir de las 19.30 horas.

Martes 10 de marzo

Taller-curso de cine en el Ateneo Siglo XXI sobre las procesiones y las cofradías en el cine. El taller será impartido por el profesor y crítico de cine de El País Javier Ocaña. Será en la Sala Compañía a las 20.00 horas.

Jueves 12 de marzo

Concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Sala Compañía a partir de las ocho de la tarde. El recital será un homenaje al compositor jerezano Francisco Orellana Gómez.

Conferencia del restaurador Pedro Manzano que lleva por título 'Conservación y Restauración de Imaginería Lignea Policromada'. Será en Los Claustros de Santo Domingo a partir de las ocho y media de la tarde.

Viernes 13 de marzo

Concierto de Cuaresma Camerata del Ateneo de Jerez. En la Sala Refectorio de los Claustros de Santo Domingo a partir de las 20.00 horas

Exaltación de la Saeta: Organizada por la peña flamenca La Buena Gente, será en la Iglesia de San Mateo a partir de las nueve de la noche.

Sábado 14 de marzo

Presentación del cartel de la Hermandad de la Oración en el Huerto: En el Palacio Villapanés a partir de las 12.00 horas

Concierto de la banda de música Agripino Lozano-Cruz Roja, de San Fernando: organizada por la Hermandad de la Viga, en los Claustros de Santo Domingo a partir de la una de la tarde.

Pasacalles de la Agrupación Musical de la Sentencia: Itinerario: Bulevar calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda, Alameda Cristina. A partir de las siete de la tarde.

Domingo 15 de marzo

Pasacalles de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. El recorrido será: Bulevar calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Veracruz, Plaza Romero Martínez. A partir de las 11.00 horas. A su término, participará en la presentación del cartel de la Hermandad de las Viñas en el Teatro Villamarta a partir de las 12.30 horas.

Degustación de garbanzos con bacalao: en la plaza del Arenal a partir de la una de la tarde.

Concierto didáctico de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Sala Compañía a partir de las 12.30 horas.

Concierto del quinteto de la Orquesta Álvarez Beigbeder, en Los Claustros de Santo Domingo a partir de las 19.30 horas.

Concierto de la Camerata del Ateneo de Jerez, en el Palacio de Villapanés a partir de las 20.30 horas.

Martes 17 de marzo

Concierto de marchas procesionales del Conservatorio Profesional Joaquín Villatoro, organizado por la Hermandad del Nazareno. En los Claustros de Santo Domingo, a las 19.00 horas

Miércoles 18 y jueves 19 de marzo

Desarrollo de la actividad educativa 'Conoce tu Semana Santa'. Dirigida a alumnos de segundo ciclo de Primaria de los centros educativos de Jerez.

Viernes 20 de marzo

Conferencia del historiador Manuel Romero Bejarano que lleva por título 'Las otras hermandades, los hospitales y su importancia en la formación de la Semana Santa'. En el Palacio de Villapanés a partir de las 20.30 horas

Sábado 21 de marzo

Ruta patrimonial: 'El origen de la Semana Santa de Jerez'. Partirá de la Biblioteca Municipal en dos turnos (diez y once y media de la mañana).

Proyección del documental sobre la historia de la Semana Santa de Jerez 'Una mirada al ayer', de Fernando Barrera Cuñado. A las 12.30 horas en el Palacio de Villapanés.

Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores Caridad, de Jerez. Recorrido: Bulevar calle Sevilla, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza Plateros. A partir de las 19.00 horas.

Concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música de Jerez. En la Sala Compañía a partir de las ocho de la tarde.

Pregón de la Semana Santa de La Barca. A cargo de José Vilches Sánchez. En la Parroquia de San Isidro a partir de 20.00 horas

Domingo 22 de marzo

Pregón de la Semana Santa de Jerez, en el Teatro Villamarta a partir de las doce de la mañana. El pregonero será Juan Mera Gracia.

Martes 24 de marzo

Concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Sala Compañía a partir de las ocho de la tarde. El recital será un homenaje al compositor jerezano Germán Álvarez-Beigbeder

Sábado 28 de marzo